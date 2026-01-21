Evalúan Municipio y SEDUMA avance de proyectos estratégicos para Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo evaluar el avance de los proyectos Puerto Interior (Seco) y Centro Integral de Residuos en Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez se reunió con la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del Estado, Karina Saldívar Lartigue.

En el encuentro celebrado en la sala de juntas de SEDUMA, reiteró el apoyo y colaboración del gobierno de Victoria con el propósito de dar continuidad a los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para detonar el desarrollo industrial, económico y de impacto ambiental.

“Estamos comprometidos con la visión del gobernador para transformar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Capital del Estado, por eso nuestro interés de conocer el avance de planificación, logística y contribuir en diligencias que competen al gobierno municipal” señaló.

En la reunión, Gattás Báez estuvo acompañado de la Arquitecta Mariana Sierra Barrera, encargada de oficina de SEDUMA Municipal, y Jorge Bello Méndez, asesor de Gabinete, a quienes designó enlaces en el proceso y desarrollo de los proyectos estratégicos para Victoria.