Gana Tamaulipas Galardón Internacional en la Feria Internacional de Turismo 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Madrid, España.- Tampico recibió el Premio Excelencias Turísticas por el Jazz Internacional Tampico Fest 2025, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, (FITUR) 2026, que se celebra en Madrid, España, consolidando al destino como referente cultural y turístico a nivel mundial.

A nombre del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, junto con la directora de Turismo municipal, Karime Cámara Chain, en representación de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, recibió el galardón.

“Estamos muy felices de que los ojos del mundo estén puestos en Tamaulipas, gracias al invaluable apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien siempre ha apostado por el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo y bienestar para las familias tamaulipecas”, dijo el funcionario, quien también estuvo acompañado de los presidentes municipales de Tula, René Lara Cisneros, y de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

El Jazz Internacional Tampico Fest 2025, que se realizó del 20 al 24 de octubre, ofreció conciertos de artistas nacionales e internacionales sin costo para el público en el puerto. Cabe destacar que, por su semejanza arquitectónica y el ambiente histórico de Tampico, Tamaulipas es considerado el Nuevo Orleans Mexicano.

Tamaulipas esta presente en la Feria Internacional de Turismo, donde muestra su historia, artesanías, gastronomía, costumbres y destinos turísticos.

En la FITUR 2026, se reúnen miles de empresas de 161 países y se prevé recibir a más de 250 mil visitantes profesionales y público en general, que están conociendo la oferta turística de México, y de Tamaulipas.