Inaugura Lalo Gattás calles de concreto hidráulico en la colonia Obrera

En beneficio de 4,235 habitantes de tres calles de la colonia Obrera, el alcalde Lalo Gattás, junto a su esposa Lucy de Gattás, entregó una obra más de pavimentación con concreto hidráulico que mejorará la seguridad vial, peatonal y entorno urbano.

21 enero, 2026
Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En beneficio de 4,235 habitantes de tres calles de la colonia Obrera, el alcalde Lalo Gattás, junto a su esposa Lucy de Gattás, entregó una obra más de pavimentación con concreto hidráulico que mejorará la seguridad vial, peatonal y entorno urbano.

“Hoy, de nueva cuenta, les damos la cordial bienvenida para inaugurar la pavimentación de esta calle Abasolo que, desde hace años, esperábamos y hoy, gracias a su trabajo y compromiso es una realidad” expresó la presidenta del comité vecinal, María Guadalupe Moreno Valadez.

Al tomar la palabra, Lalo Gattás compartió la gratitud del grupo de vecinos con el gobernador Américo Villarreal Anaya por el decidido apoyo que brinda al gobierno de Victoria para transformar la Capital del Estado y bienestar de las familias victorenses.

“Es un gobernante que ama a su tierra y a los victorenses” dijo al inaugurar y recorrer los 2,195 M2 de superficie de concreto hidráulico que conecta la calle José Mariano Abasolo, entre 2 y 5 Ceros; que incluyó la instalación de 5 tomas de agua potable y 3 descargas sanitarias.

21 enero, 2026
