Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

AGENCIAS

Suiza. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que, dijo, será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra Europa.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump en Truth Social.

“Sobre la base de este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero”, añadió, en alusión a los gravámenes que había anunciado contra ocho países europeos a los que acusó de no apoyarlo en su reclamo sobre Groenlandia.

“Se están celebrando conversaciones adicionales sobre el Domo Dorado en lo que respecta a Groenlandia. Se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otras personas, según sea necesario, se encargarán de las negociaciones. Me reportarán directo a mí”, indicó Trump, sin dar más detalles.