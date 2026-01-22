Marco Antonio Vázquez Villanueva

Le va a ganar El Truko…

Si el rompimiento entre el cabecismo gandalla y las nuevas fuerzas del PAN lideradas por El Truko Verástegui es real y llegan a una contienda abierta por la dirigencia estatal de ese partido no existe la menor duda que el casi dueño de Xicoténcatl, y ahora Diputado federal, le va a ganar la partida al prófugo.

EL cabecismo lo sabe, por eso andan llorando por todas partes, exigen una elección de presidenta del Comité Directivo Estatal que sea cerrada, solo entre consejeros dejando fuera a la militancia, porque saben que en la última elección interna todavía pudieron agandallar esos espacios, muy pocos son los consejeros del PAN que no tienen su fierro.

Una realidad es que el viejo panismo no quiere a Cabeza N ni nada que huela al mismo, gran parte de los nuevos tampoco, incluso lo odian porque saben que aferrarse a que permanezca esa corriente en la dirigencia estatal sería tanto como condenarse a tener otra vez de representantes en los congresos a puro personaje que huela a ellos, desprestigiándolos, eso, sin importar que electoralmente se siguieran hundiendo.

No se equivoque, en el PAN no quieren al prófugo por gandalla, ni siquiera lo odian por los señalamientos de corrupción que se le hacen, ni las sospechas de que lideró al crimen o parte del mismo, la animadversión en su contra es porque no cumplen compromisos políticos, se siguen quedando con todos los espacios y porque hoy están soñando en impulsar a Ismael (mejor conocido por el mote de El Hermano Lelo, según una legisladora local) para ser el siguiente candidato a la gubernatura, pasando antes, por supuesto, por una Diputación federal ya que se le incluiría en la lista plurinominal del próximo año.

Usted y yo sabemos que Ismael no gana una elección constitucional, no tiene carisma, lo odian los panistas, casi le podría asegurar que el único que lo quiere es un operador político del PRI que anda por el centro del país, pero con él no alcanzarían ni a ganar una colonia de Reynosa, menos de Victoria, hay que decirlo con todas sus letras, el ahora Diputado local es tan mal político que ni siquiera pudo ganar una elección de Senador siendo su hermano el gobernador del Estado, para resumirle su currículo, nunca ha ganado una elección de mayoría, a donde va pierde, eso lo sabe el PAN.

Y si, los prófugos se aferran desde hoy, y como hace mucho tiempo, a hacer candidato a gobernador a Ismael, aún a sabiendas de que va perder, lo que buscan es poder negociar la libertad de su clan, en el peor de los casos, para disfrazarse de perseguidos políticos.

Para desgracia de los cabecistas y adictos a los mismos, los grupos del PAN no los quieren, no van a permitir ese agandalle a su partido y van a barrer con ellos en una elección interna, porque saben que hoy si se juegan la vida política en ese acto de elegir dirigencia estatal, porque saben que con El Truko o alguien afín a su equipo, por lo menos podrían intentar competir.

Resumiendo, en las bases azules el grupo de Los Trukos trae la mayoría, pero también muchas de las que aspiran a las alcaldías y diputaciones son parte de su grupo, la muestra es que comenzaron a ganar comités municipales en las elecciones abiertas que se han realizado.

Por supuesto, lo más divertido de la elección interna del PAN será cuando se saquen sus trapitos al sol, cuando la contienda interna entre en su mejor momento, hasta hoy los adoradores del cabecismo lo peor que han lanzado es acusar a El Truko de un sospechoso silencio sobre la actual administración, pero ya se les ve ansiosos por soltar metralla mediática, lodo, mugrero, de esa guerra sucia a la que están acostumbrados, obvio, los seguidores del casi dueño de Xico no están maneados, al contrario, le entienden mucho a esas mismas artes y ni modo que no tengan material que exhibir.

Siendo el cabecismo cauto, se retirará de la contienda, negociará y dejará la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN a Gloria Garza, la carta de El Truko para la dirigencia panista, en primera porque no ganarían una elección interna que sea abierta a toda la militancia; en segunda, porque igual es probable que ganando una elección de consejeros se queden sin nada en una elección constitucional, que el pueblo no les de votos ni para conservar el registro al observar quienes ocuparan los espacios.

Obvio, lo divertido sería que le entrarán a los fregazos, es interesante saber si pueden competir ya sin dinero público, sin fiscalía, sin policía estatal, sin nada, aunque creo que la principal condición para que se presente el mismo sería en una elección de consejeros, en una elección universal casi estoy cierto que no le van a entrar uno de los grupos, le insisto, si es que es real que existe un rompimiento entre ambos, cosa que todavía hay que ver, porque lo que se ve hasta hoy son puras calenturas ajenas, ni uno ni otro grupo han dicho esta boca es mía.

Con todo y ello, le aseguro que en la competencia por la dirigencia estatal del PAN ganará El Truko, porque es el que tiene amarres con los grupos de panistas en los municipios, porque competirá contra un cabecismo al que los panistas de a pie acusan de gandalla, de todavía pretender quedarse con lo último que queda del partido…

ENTREGA DIF TAMAULIPAS CANASTAS ALIMENTARIAS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS… Con el objetivo de favorecer el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para la población de atención prioritaria ante las bajas temperaturas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realiza la entrega de canastas alimentarias como parte del programa En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza.

En esta etapa, se distribuyen 1,165 canastas alimentarias en 18 municipios del estado, acompañadas de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad, a fin de contribuir a que las familias con escasos recursos económicos ejerzan su derecho a una alimentación adecuada, especialmente durante la temporada invernal en las regiones del altiplano, centro, sur y norte de Tamaulipas.

Las canastas alimentarias incluyen productos como leche descremada ultrapasteurizada, atún en agua, frijoles y garbanzos envasados, avena en hojuelas, arroz pulido súper extra, chícharo envasado y harina de maíz nixtamalizado, alimentos seleccionados para fortalecer la nutrición familiar en esta época del año.

Las comunidades de La Peña, Altamira, San José del Llano, Estanque de los Walle, Estanque de los Eguía, La Perdida, Servando Canales, Los Compadres, Xojoltzitl, El Chamizal y La Tristeza, en el municipio de Miquihuana, fueron las primeras en recibir estos apoyos alimentarios.

Durante el resto del mes, las entregas continuarán en los municipios de Abasolo, Altamira, Bustamante, Casas, González, Llera, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina y Valle Hermoso, en cumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

De esta manera, los Mensajeros de Paz contribuyen a mejorar las condiciones de alimentación de las familias de atención prioritaria en comunidades de Tamaulipas, además de fortalecer los lazos de ayuda humanitaria para quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.

LA UAT CERTIFICARÁ A ARTESANOS DE LA CUERA TAMAULIPECA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) certificará a los productores de la cuera tamaulipeca para cumplir con los lineamientos que exige el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como parte del proceso de denominación de origen de esta icónica prenda de la región.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que la UAT será la institución encargada de capacitar y certificar a los artesanos de la cuera tamaulipeca con el propósito de garantizar la autenticidad de sus productos.

Refirió que, previó a este proyecto, expertos de la UAT elaboraron un estudio técnico en colaboración con el Gobierno de Tamaulipas, como parte de los requerimientos del IMPI para otorgar a la cuera tamaulipeca la denominación de origen.

Señaló que estos trabajos tienen como finalidad proteger uno de los símbolos más importantes de Tamaulipas, que nos da identidad en México y en el mundo.

Indicó que, además de preservar nuestras raíces culturales, se pretende proteger a los artesanos que elaboran esta prenda en Ciudad Victoria y Tula.

Explicó que el IMPI exige que los productos registrados cumplan con ciertas normativas, por lo que los expertos de la UAT trabajarán con los artesanos en aspectos como la calidad de las pieles con que están elaboradas las cueras.

Asentó que la Universidad otorgará un código a los productores que sean certificados, que será el sello de autenticidad de la cuera, lo cual garantizará a los compradores que están adquiriendo prendas y productos originales y de calidad.

Comentó que, al certificar a los artesanos ante el IMPI, sus productos serán reconocidos también por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Recordó que, en octubre del año pasado, se entregó la solicitud de Declaración de Protección para la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca IMPI y se espera que en marzo se dé el Decreto de la Protección Geográfica de la Cuera Tamaulipeca.

INAUGURA LALO GATTÁS CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OBRERA…En beneficio de 4,235 habitantes de tres calles de la colonia Obrera, el alcalde Lalo Gattás, junto a su esposa Lucy de Gattás, entregó una obra más de pavimentación con concreto hidráulico que mejorará la seguridad vial, peatonal y entorno urbano.

“Hoy, de nueva cuenta, les damos la cordial bienvenida para inaugurar la pavimentación de esta calle Abasolo que, desde hace años, esperábamos y hoy, gracias a su trabajo y compromiso es una realidad” expresó la presidenta del comité vecinal, María Guadalupe Moreno Valadez.

Al tomar la palabra, Lalo Gattás compartió la gratitud del grupo de vecinos con el gobernador Américo Villarreal Anaya por el decidido apoyo que brinda al gobierno de Victoria para transformar la Capital del Estado y bienestar de las familias victorenses.

“Es un gobernante que ama a su tierra y a los victorenses” dijo al inaugurar y recorrer los 2,195 M2 de superficie de concreto hidráulico que conecta la calle José Mariano Abasolo, entre 2 y 5 Ceros; que incluyó la instalación de 5 tomas de agua potable y 3 descargas sanitarias.

