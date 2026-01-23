Américo Villarreal señala que incendio en maquiladora de Matamoros presuntamente fue por un corto circuito

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria. – El incendio en la maquiladora Spellman II de Matamoros, que costó la vida de tres bomberos, habría ocurrido debido a un corto circuito, señaló el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Ahorita lo vimos en la mesa de seguridad, los videos que se tomaron de cámaras aledañas a esta maquiladora, el incendio que fue de características importantes, aparentemente atribuido a un corto circuito”, expresó el mandatario tamaulipeco cuando se le preguntó del tema.

Explicó que, durante la intervención de los bomberos para mitigar el fuego activo, una de las paredes de la maquiladora cayó sobre cinco compañeros bomberos, “y eso hizo que perdiera la vida uno de ellos ahí en el lugar, se transportaron, según lo que nos informaron, dos de ellos muy mal heridos al Hospital General donde fallecieron, y otros dos están en buenas condiciones y aparentemente fuera de peligro”.

Agregó que, para apoyar a los bomberos de Matamoros, en coordinación con el presidente municipal Alberto Granados, se trasladaron bomberos de Reynosa, y Valle Hermoso, “quienes complementan las funciones del enfriamiento de la maquiladora para que no se vaya a reiniciar alguna actividad de fuego activo”.

¿Ya está controlado el incendio?

“Lo que nos informan es que está en fase de enfriamiento, ya con el apoyo de las otras corporaciones de otros municipios”.

Visita de Claudia Sheinbaum

Durante la entrevista Américo Villarreal también se refirió a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Tamaulipas.

“Ella viene de una agenda que ya inició en Veracruz, terminará en el norte de Veracruz, tenemos información que sería en Tuxpan y al día siguiente llegaría a Tampico para tomar el avión e ir a la agenda que marcó en la frontera”, expresó.

Mencionó que la estará acompañando en Reynosa y Nuevo Laredo, “atento de lo que ya nos dijo también en la conferencia de la mañanera, que nos trae buenas noticias a los tamaulipecos y ya las compartiremos con ustedes cuando nos las comente”.