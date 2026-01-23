Marco Antonio Vázquez Villanueva

Política con estilo y perfume de mujer…

Años atrás, cuando era incipiente el empoderamiento de la mujer y se construían leyes para impulsar la paridad de género, la igualdad, un viejo político argumentaba que lo entonces novedoso era una aberración ya que, en la política, “a la hora de los chingazos o de robar no se distinguen”, y lapidario concluía su pensamiento, “la inteligencia no tiene género, quizá la única diferencia es una vocal, si estas pendejo eres hombre y si estas pendeja eres mujer”.

Sirva la breve introducción para hablar de las mujeres que andan en busca de la gubernatura del Estado, de entrada, se nota que no están dispuestas a ceder, ni tantito, en su lucha por ganar la contienda interna, después se ven estilos que seguramente se reflejaran a la hora buena, allá cuando se tomen decisiones.

Por lo pronto, entre las que tienen más posibilidades de ser las candidatas, todo es estilo, no pierden la compostura y hasta sonríen en las fotos con la contrincante interna, eso sí, son muy distintas o eso pareciera.

Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es muy hábil, tanto que increíblemente en su chamba encontró un filón de oro (metafóricamente hablando) para promocionarse, de pronto se dio cuenta que las sesiones eran públicas y las publicita de verdad, encontró fallas en las leyes que está promoviendo ante diputados para reformarlas lo que la expone en un recinto meramente político, ha desempolvado expedientes hasta tratar de abatir el rezago existente, lo mismo se reúne con políticos que con personajes ligados a su labor y todo lo explota para hacerse ver, vaya pues, le ha dado un portazo en la nariz a todos aquellos que ya se lo cerraban argumentando que ese cargo siempre ha estado condenado al ostracismo, inteligentemente lo hace dando resultados, lo números que ahora presenta en cuanto al avance en expedientes son casi de locura, vaya pues, pareciera que confía en que los tamaulipecos, los que deciden en el pueblo y los que deciden en las alturas, van a privilegiar la chamba cuando estén votando en la encuesta que definirá quien será la que cargue el estandarte de candidata.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, por donde camina, parece que va derramando presupuesto y flores, quienes la rodean no hacen otra cosa que hablar bonito de ella, quizá habrá que decir que comete errores al promocionarse o carece de un equipo adecuado para ese menester, porque no prende todavía lo suficiente ni es proporcional a su gasto, es más, ni siquiera han podido convencer fuera de su municipio lo que son factos, por ejemplo, que el INEGI la ha distinguido muchas veces como la gobernante del municipio cuyos habitantes reconocer respuestas adecuadas, es decir, que la pintan como la mejor administración y no del Estado sino a nivel nacional.

Olga Sosa, la Senadora, sigue puntera en las encuestas, tiene un estilo muy propio, donde se presenta tomas fotos, se hace videos, promociona la imagen de algo que funciona, exhibe encuentros con políticos que toman decisiones, chamba en el senado, en fin, para ella todo es protagonizar, estar presente cada instante a sabiendas que las redes son efímeras, a sabiendas de que la elección del candidato o candidata del partido oficial se hará por encuestas y esas solo se ganan si te tienen presente, si estas hasta en la sopa.

Entre estas mujeres podríamos agregar a Silvia Casas, la Secretaria de Bienestar del Estado porque ella es la santa Claus de esta administración, es la parte amable, la que abraza, la que reparte presupuestos, la que crea proyectos de desarrollo, en resumen, la que mayor exposición podría tener si se lo propone, si encuentra quien le haga esa chamba de manera adecuada.

Y si, aunque no sea santo de la devoción de muchos, otra que va en esa carrera es Maky Ortiz, con la ventaja de que ella ya tiene el visto bueno del Partido Verde, también de que ya hizo una campaña estatal y ha gobernado el municipio que tiene el 20 por ciento del padrón estatal, con la desventaja de en su última elección no votaron por ella, ni siquiera pudo impulsar su fórmula a un segundo lugar, pero no es lo mismo lo que viene.

Como lo ve, la política que tenemos en todo lo que va del mes ha sido protagonizada por mujeres con estilo y perfume propio, veremos al final del día cual de ellas seduce a los grandes electores, al pueblo y a algunos y algunas que toman decisiones, igual veremos que tan eficiente es una estrategia y otra, es decir, que por fuerza algunas podrían terminar empalagando o causando malestar, porque ha de saber que el poeta ya lo dijo, “porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa”, aunque peor sería si todas fallan o de repente el manager del equipo les cambia la pichada y manda como cuarto bat a un hombre, que puede pasar, aunque en este momento se vea casi imposible…

IMPULSA SEBIEN PROGRAMA BIENESTAR SOLIDARIO… Con la ayuda del Programa Bienestar Solidario, creado para solventar los gastos funerarios de personas de escasos recursos que enfrentan el fallecimiento de un familiar en línea directa, la Secretaría de Bienestar Social refuerza los apoyos diseñados para atender las demandas prioritarias y sensibles de la población en condición de pobreza, informó Silvia Casas González, titular de esta dependencia.

Explicó que este apoyo se caracteriza por su rápida entrega, una vez que las solicitudes son presentadas en las oficinas regionales de Bienestar o ante las y los gestores sociales de las presidencias municipales.

Mencionó que las y los solicitantes pueden obtener en estas instancias los requisitos para acceder a un apoyo de hasta 8 mil pesos del Programa Bienestar Solidario, el cual fue creado por instrucciones del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, como parte de su política humanista y de atención a la población en condición de carencia económica.

Detalló que, a través de este programa, han sido atendidas 219 peticiones provenientes de 21 municipios del estado, entre ellas la presentada por Rosa Edith Calderón del Ángel, residente del ejido San Juanito, en el municipio de San Fernando, tras el fallecimiento de su padre, luego de una larga enfermedad.

Calderón del Ángel señaló que este apoyo fue significativo para solventar parte de los gastos que enfrentó su familia, tanto en tratamientos médicos como en el funeral de su ser querido.

“Cuando nos dijeron que podíamos tener este apoyo, fue muy bueno para la familia porque, sin dinero y con los gastos del funeral, ya no sabíamos qué hacer”, expresó.

Añadió que el trámite fue sencillo y sin demoras, lo que representó un gran alivio en medio del dolor por la pérdida y las obligaciones económicas que debían cubrir.

El Programa Bienestar Solidario consiste en apoyar a las familias de escasos recursos para cubrir los gastos funerarios de un familiar en línea directa, como padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, concubino o concubina. Este apoyo puede solicitarse en las delegaciones municipales de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), sin costo alguno para las y los beneficiarios.

CONSTRUYE UAT NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERÍA NUEVO LAREDO… Como parte de la visión estratégica para fortalecer la educación superior y responder a las necesidades sociales en materia de salud, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció el proyecto de modernización y cambio de sede de la Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo, con el objetivo de ampliar su capacidad académica y mejorar las condiciones para la formación de sus estudiantes.

Dámaso Anaya destacó que este proyecto responde al crecimiento de la matrícula, a la alta demanda de profesionales de la salud en la región fronteriza y a la necesidad de contar con espacios adecuados que permitan el desarrollo integral de las actividades académicas, de investigación y vinculación.

Explicó que las actuales instalaciones de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo presentan limitaciones derivadas del crecimiento urbano y de la propia expansión institucional, por lo que se tomó la decisión de impulsar este nuevo proyecto para su crecimiento ordenado y con visión de futuro.

Informó que el nuevo complejo académico está proyectado para atender entre ochocientos y mil estudiantes, fortaleciendo la formación de profesionales de la salud en el norte de Tamaulipas y ampliando la cobertura educativa en una zona estratégica del estado.

Detalló que los trabajos de preparación del nuevo predio ya registran avances, al haberse concluido la etapa de terracería, y se contempla iniciar este año la construcción de los nuevos edificios para, posteriormente, dar paso al equipamiento especializado. Este desarrollo se proyecta por etapas, con miras a que las nuevas instalaciones entren en operación de manera gradual para el año 2027.

Dámaso Anaya subrayó que el fortalecimiento de la enfermería es una prioridad institucional, al tratarse de una disciplina clave para el desarrollo regional, particularmente en la zona norte del estado, donde existe una creciente demanda de personal capacitado en el área de la salud.

Asimismo, resaltó que este proyecto se inscribe en una política de colaboración interinstitucional, en la que la UAT trabaja de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno, compartiendo la convicción de que la educación es el principal motor de transformación social.

FIRMA DIF VICTORIA CONVENIO CON EL CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL… En un ejercicio de expresión y diálogo para fomentar el desarrollo y futuro de la juventud, la presidenta del DIF Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, firmaron convenio de colaboración con los Centros de Integración Juvenil A.C.

El reto, dijo Lucy de Gattás, es trabajar unidos y en equipo en la prevención social de las violencias, el consumo de sustancias y el cuidado de salud mental, para evitar conductas de riesgo y fortalecer el bienestar emocional de las y los jóvenes victorenses.

Previo al acto protocolario, estudiantes de bachillerato y universidad participaron junto a creadores de contenido -influencers- en el foro de diálogo “Que hablen los Jóvenes”, donde expusieron indicadores de riesgo y necesidades de atención integral.

El consumo de drogas, la depresión y los trastornos de ansiedad son causas de pérdida de años de vida saludable en el país, indicó el Dr. Ángel Prado García, director operativo del patronato de los Centros de Integración Juvenil durante la firma del convenio.

Al concluir el foro juvenil, que contó con la participación de la Dra. Laura Gaither Jiménez, directora de los Centro de Integración Juvenil y representante del IVJUVE, Abraham Gattás Rodríguez, se entregó reconocimientos a los creadores de contenido y presentaron los lineamientos en que se enfocará la estrategia de prevención.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com