DIF Tamaulipas mantiene la entrega de apoyos invernales a población prioritaria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el inicio de la temporada invernal, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, mantiene de manera permanente la entrega de apoyos invernales para familias y comunidades de atención prioritaria en todo el estado, con el objetivo de mitigar los efectos de las bajas temperaturas y contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

A la fecha, se han entregado un total de 5 mil 872 apoyos consistentes en cobijas, distribuidas de forma estratégica a través de las Direcciones de Atención a Población Prioritaria, Atención Ciudadana y Desarrollo Comunitario, alcanzando tanto zonas urbanas como comunidades rurales y regiones de difícil acceso.

A través de la estrategia Lazos del Bienestar, se han entregado 3 mil 600 cobijas en los 12 polígonos de atención ubicados en 10 municipios del estado, fortaleciendo la atención comunitaria y el acompañamiento directo a las familias en contexto de mayor necesidad.

También se distribuyen mil 322 cobijas en localidades rurales y de atención prioritaria, entre ellas Gildardo Magaña y El Nogalito, en los municipios de Casas y Abasolo; Marcela, Valle Hermoso y Aserradero, en Miquihuana; San Pedro de la Colina, Encinito y Nuevo San Luis en Llera; Venustiano Carranza y El Mezquital, en Valle Hermoso y Matamoros; así como Eligio Treviño y Tanlajas, en Ocampo, entre otras.

En el altiplano tamaulipeco, conformado por los municipios de Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas y Jaumave, se entregan 950 cobijas en comunidades identificadas como de atención prioritaria, donde las condiciones climáticas representan un mayor riesgo durante la temporada invernal.

Asimismo, el Sistema DIF Tamaulipas lleva a cabo la entrega de canastas alimentarias como parte del programa En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza, con el propósito de favorecer el acceso a alimentos nutritivos para la población de atención prioritaria ante las bajas temperaturas.

En esta etapa, se distribuyen mil 165 canastas alimentarias en 18 municipios del estado, acompañadas de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad, a fin de contribuir a que las familias con escasos recursos económicos ejerzan su derecho a una alimentación adecuada durante la temporada invernal.

De esta manera, a través del trabajo coordinado de los Mensajeros de Paz del DIF Tamaulipas, se fortalecen las acciones de ayuda humanitaria y se refrenda el compromiso de acompañar a las familias de atención prioritaria, brindando apoyo oportuno y solidario para proteger su salud, alimentación y bienestar durante la temporada invernal.