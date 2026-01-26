Entrega CEDES Victoria cobijas a personas adultas mayores

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Teniendo al humanismo como uno de los principios fundamentales en la estrategia de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria entregó cobijas a personas adultas mayores que residen en este centro penitenciario.

Ante las bajas temperaturas de la temporada invernal, los artículos fueron entregados a población en mayores condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a personas hospitalizadas en el área médica y personas con padecimientos crónico-degenerativos.

Esta acción fue resultado de la coordinación de apoyos a través de programas interinstitucionales, los cuales beneficiaron a 90 personas privadas de la libertad (PPLs), entre ellos, 64 adultos mayores.

A través de estas acciones implementadas por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT, se garantiza el derecho a la salud y el humanismo durante el cumplimiento de sanciones privativas de la libertad.