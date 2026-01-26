Entrega CEDES Victoria cobijas a personas adultas mayores

Ante las bajas temperaturas se garantiza el derecho a la salud de las PPLs

26 enero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Teniendo al humanismo como uno de los principios fundamentales en la estrategia de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria entregó cobijas a personas adultas mayores que residen en este centro penitenciario.

Ante las bajas temperaturas de la temporada invernal, los artículos fueron entregados a población en mayores condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a personas hospitalizadas en el área médica y personas con padecimientos crónico-degenerativos.

Esta acción fue resultado de la coordinación de apoyos a través de programas interinstitucionales, los cuales beneficiaron a 90 personas privadas de la libertad (PPLs), entre ellos, 64 adultos mayores.

A través de estas acciones implementadas por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT, se garantiza el derecho a la salud y el humanismo durante el cumplimiento de sanciones privativas de la libertad.

26 enero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Realiza SST jornada dermatológica para detección de lepra

26 enero, 2026

Ofrece la UAT más de 90 programas educativos

26 enero, 2026

Refuerzan DIF y gobierno de Victoria acciones para proteger la salud de la población ante onda gélida

26 enero, 2026

Firma DIF Victoria convenio con el Centro de Integración Juvenil

22 enero, 2026
Botón volver arriba