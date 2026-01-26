Realiza SST jornada dermatológica para detección de lepra

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones para conmemorar el “Día Mundial de Lucha contra la Lepra”, la Secretaría de Salud realiza la Jornada Dermatológica para la detección de este padecimiento en el municipio de Jaumave.

Lo anterior lo informó el titular de la dependencia estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que durante esta semana se refuerzan las actividades de promoción y prevención de esta enfermedad milenaria, que este año tiene como lema “Alcemos la voz, la lepra existe. Acabemos con ella… sin estigma ni discriminación”.

“Para refrendar la voluntad política y el compromiso médico-social en la lucha contra la lepra, el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, se llevan a cabo actividades informativas, de difusión y detección de la enfermedad”, dijo.

El Día Mundial de Lucha contra la Lepra se conmemora el tercer domingo de enero y en Tamaulipas se realizan actividades enfocadas a alcanzar la interrupción de la enfermedad y que el indicador de prevalencia sea menor de un caso por cada 10 mil habitantes.

Cabe mencionar que al cierre del primer semestre de 2025, se registraron 53 casos nuevos ante la Dirección General de Epidemiología en 17 estados de la República, de los cuales 35 pacientes fueron clasificados como multibacilares (pacientes que presentan más de cinco lesiones cutáneas) y 18 (siendo uno de Tamaulipas) como paucibacilares (pacientes con aparición de una a cinco lesiones en la piel, con pérdida de la sensibilidad en las zonas afectadas), lo que identifica mayor proporción de casos que pueden transmitir la enfermedad.

En Tamaulipas, la distribución de los casos de lepra atendidos en el Sector Salud en el periodo 2024-2025 suma 23 pacientes y están clasificados en prevalencia; seis pacientes en tratamiento durante 2025 y 17 pacientes en vigilancia postratamiento que se monitorean por dos y cinco años.

Se continúa la atención de pacientes, con énfasis en aquellos municipios prioritarios como Jaumave, en nuestro estado, que al primer semestre presentó una tasa mayor a 1 y en donde se realiza la jornada dermatológica.

Por último, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, reconoció el esfuerzo de la sociedad en su conjunto y el compromiso de muchos profesionales de la salud, así como de quienes están en el camino para lograr el control y aspirar hacia la eliminación completa y, en un futuro no muy lejano, lograr cero casos de lepra en México.