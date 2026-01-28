Victoria se transforma con trabajo, inversión y colaboración: Lalo Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En el marco de la Expo Delegaciones CANACO 2026, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, reitero ante el sector empresarial y emprendedores locales su compromiso se seguir impulsando, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, la estrategia de inversión y derrama económica en la Capital de Tamaulipas.

En el evento, al que asistió acompañado de su esposa Lucy de Gattás, aseguró que la inversión es el motor del desarrollo, por lo que confió en que proyectos como la construcción del Puerto Seco, que impulsa el mandatario estatal, el interés de inversionistas, cadenas comerciales, agencias automotrices, entre otros, fortalecerán la vocación laboral a la ciudad.

“Como alcalde de Victoria reitero mi compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobernador del Estado y sector empresarial para impulsar condiciones de inversión para tener un Victoria más productiva y competitiva, porque la transformación de Victoria se hace todos los días con trabajo, inversión y colaboración” señaló.

En el acto inaugural, celebrado en el Centro Cultural, participaron el presidente de la CANACO local Federico González Sánchez; el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales Dr. Octavio de la Torre Estéfano; la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de economía del Estado Mariana Álvarez Quero y Daniela Martínez Rodríguez Vicepresidenta de Comercio Exterior de CONCANACO Servytur.