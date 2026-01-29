Marco Antonio Vázquez Villanueva

Quedaron como payasos…

Nota de ocho columnas fue la firma de una alianza rumbo a la elección del 2027, casi el preámbulo de una coalición nacional entre el Morena, PT y Verde, el mayor impacto de dicho acto fue en Tamaulipas donde los dirigentes de esos tres partidos se tiraron con todo el año pasado, lo hicieron pensando que son de a de veras, para verse serios, vaya pues, se les olvidó que son simples piezas de ornato, si me apura, pudieran semejar títeres o payasos de los que manejan el circo nacional que ellos llaman política.

¿Se acuerda cuando el dirigente Verde le atizó con todo a las de Morena lo que amerito que hasta fuera sancionado por violencia de género?, ¿recuerda a quien se dice dirigente de Morena atizarle con todo a los del Verde a los que ninguneo y hasta desacredito feamente?, todavía más, hoy mismo vaya al feis o diversas redes sociales y localizará publicaciones de la Comisionada Nacional del PT en Tamaulipas para asuntos electorales (creo que ni existe el cargo en el organigrama de ese partido) afirmando que le dará duro a Morena y todo lo que no le cuadre, vaya, pareciera que todavía anda en campaña para el Senado, peor el asunto, pareciera que no notó que no funcionó de nada su forma de tratar de cosechar votos.

Pues todos esos recuerdos y los actos hostiles entre ellos bórrelos, ahora les dijeron sus titiriteros que siempre no y los dejaron, ante la opinión pública, como payasos, pero la culpa no es de las dirigencias nacionales de dichos partidos, no, la culpa es de los políticos tamaulipecos por no entenderle ni tantito a como se juega en México a eso que llaman política, por no comprender que primero están los intereses supremos del sistema, de la presidenta, de su equipo, y que los de ellos no importan, exacto, se vieron como niñitos de pecho.

El caos es que este 28 de enero en la Ciudad de México se reunieron los dirigentes nacionales de esos tres partidos, de Morena, del Verde y del PT, obvio que debió ser con una orden suprema, y firmaron una alianza nacional rumbo a la elección del 2027, la intermedia y la más importante de todas para la mandataria nacional porque se renueva la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, en muchos otros Estados, como Tamaulipas, hay elecciones municipales y para elegir sus congresos, en resumen, es la gobernabilidad la que está de por medio, el aterrizaje de sus mejores hombres y mujeres, de sus aliados, que es lo que demanda la nueva fuerza nacional.

Claro, todavía no queda firme una coalición porque no son los tiempos legales, pero no dude que eso sucederá si la presidenta lo necesita, si requiere de las otras fuerzas para arrinconar aún más al lopezobradorismo que en este momento es su oposición política porque la otra no existe, la presidenta sabe que ya debe dejar claro que son sus tiempos.

¿De qué otra forma puede Claudia heredar el poder a García Harfuch o a quien ella decida si permite sobreviva tanta fuerza del lopezobradorismo?,. no habría, ella sabe que su alfil no es querido por el pasado, más aún, que si no aprieta donde debe ser el pasado reciente puede caer en la tentación de impulsar la candidatura de Andy,el junior de ya sabe quién o, por lo menos, tener capacidad para bloquearle al suyo y obligarla a negociar.

Claudia es una mujer inteligente, la presidenta sabe a qué juega y aquí es donde se fortalecen proyectos diferentes a lo que vivimos, a su necesidad de reforzar su proyecto le obliga a meter mano de gente nueva.

Pero bueno, ahora que ha dejado claro su camino, la presidenta tiene una urgencia, frenar la locura de los dirigentes locales de los partidos que se creyeron eso del pleito y se sacaron sus trapitos al sol, que se pelearon, que no entendieron sus condiciones reales e ignoraron no tienen ni voz ni voto a la hora de plantear la estrategia electoral para el 2027, ellos, los presidentes de los comités estatales de Morena, PT y Verde, son simples gerentes, gestores del voto si acaso, con ello pueden esperar a ser premiados con un cargo, con un puesto de elección popular, eso sí, siempre y cuando comprendan que no tienen derecho a pensar, menos a exigir espacios.

En Tamaulipas, para concluir, los dirigentes partidistas de Morena, Verde, y PT, que se pelearon y se dieron hasta con la cubeta, ahora son obligados a recular, casi a pedirse perdón, ya verá que pronto los harán sentarse juntitos en una mesa para que no sigan desacreditando al movimiento y, si se atontan, los harán quedarán como lo que hasta ahora semeja que son, como payasos…

DIF TAMAULIPAS EQUIPA CENTROS DE ATENCIÓN A FAMILIAS MIGRANTES EN EL ESTADO… Como parte del compromiso de fortalecer una política social con enfoque humanista y de garantizar espacios dignos para la atención de familias migrantes, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó la entrega de equipamiento a centros y albergues que brindan atención y protección a niñas, niños, adolescentes y sus familias en distintos municipios del estado.

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, destacó que esta acción responde a la convicción institucional de colocar a las personas y grupos de atención prioritaria en el centro de las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de quienes se encuentran en contexto de movilidad y requieren acompañamiento integral.

El equipamiento y los insumos entregados incluyen alimentos no perecederos, blancos, artículos de limpieza, medicamentos, equipo médico y de oficina, los cuales permitirán fortalecer la operación diaria de los espacios, mejorar las condiciones de estancia y garantizar una atención más sensible, ordenada y segura.

Con una inversión superior a 26 millones de pesos, estos apoyos fueron destinados a los Centros de Atención al Menor Fronterizo (CAMEF) de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico; los Albergues para Atención de Migrantes de Altamira y Ciudad Madero; así como a la Casa de Primera Acogida para Niñas, Niños y Adolescentes de Reynosa y el Centro Inclusivo de la Familia Migrante de Ciudad Victoria.

Durante la entrega, se reconoció la labor del personal que opera estos centros, cuyo trabajo diario representa un acompañamiento fundamental para quienes atraviesan procesos complejos de movilidad, particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, cuya protección constituye una prioridad permanente.

El Sistema DIF Tamaulipas refrenda así su compromiso de seguir fortaleciendo una red de atención con enfoque de derechos humanos, inclusión y bienestar integral, consolidando espacios que representen cuidado, protección y esperanza para las familias migrantes que transitan o permanecen temporalmente en el estado.

SUMA LA UAT NUEVAS CARRERAS Y POSGRADOS A SU OFERTA EDUCATIVA… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la Asamblea Universitaria Extraordinaria, en la que se aprobaron acuerdos relevantes en materia académica, entre ellos la creación de cinco posgrados y dos licenciaturas, además de los avances a los procesos de actualización académica que busca garantizar que la formación profesional tenga un impacto directo en el desarrollo estatal y nacional.

Durante su intervención, el rector Dámaso Anaya subrayó que el fortalecimiento del posgrado constituye uno de los compromisos prioritarios de la Universidad para este año, como parte de una política institucional orientada a consolidar una oferta académica alineada a los retos del entorno social, productivo y científico.

En este marco, se aprobó la incorporación, a partir de agosto de 2026, del Doctorado en Ingeniería Industrial, la Maestría en Ingeniería en Negocios y la Especialidad en Topografía y Geomática, en la Facultad de Ingeniería Tampico; además, la Maestría en Inteligencia Logística y Gestión Sustentable de las Cadenas de Suministro, en la Facultad de Comercio y Administración Tampico; así como la Especialidad en Psicología Forense, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico.

Asimismo, se aprobó la creación de la carrera de Ingeniería en Sostenibilidad, adscrita a la Facultad de Ingeniería Tampico, que se impartirá en modalidad no escolarizada; y la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, en modalidad mixta.

De igual forma, se avalaron actualizaciones para el Doctorado en Ciencias Biomédicas y el Doctorado en Ciencias de la Computación, así como para las maestrías en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Análisis Clínicos, Administración Industrial, Construcción, Ciencias de la Computación e Ingeniería Portuaria.

Finalmente, se informaron ajustes en los esquemas de incorporación del nivel medio superior, así como acciones de reorganización administrativa y operativa, derivadas de los procesos de revisión institucional.

La sesión de trabajo de la Asamblea se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, en la modalidad a distancia, con la asistencia de las y los directores y representantes de docentes y estudiantes asambleístas de las 26 dependencias académicas de la UAT que participaron desde las sedes norte, centro y sur del estado.

