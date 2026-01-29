Corredor del Golfo Norte conectará todas las regiones de Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El proyecto del Corredor del Golfo Norte es una obra que iniciará este año gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno Federal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Tamaulipas que lidera Américo Villarreal Anaya.

Así lo informó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, quien mencionó que este proyecto carretero se llevará a cabo con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos y conectará las regiones sur, centro y norte del territorio tamaulipeco.

Apuntó que el Corredor del Golfo Norte tendrá una longitud de 503 kilómetros (km), con una construcción de cuerpo nuevo a cuatro carriles en 9 km y una ampliación de cuerpo existente de 494 km.

“Es una inversión que comienza este año, gracias a las gestiones de nuestro gobernador, el cual comenzará coordinando los trabajos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), iniciando con el Puente Tampico Dos, construyendo un libramiento con el que se librará el sistema lagunario, conectando Altamira, Estación Manuel, carretera Zaragoza y Victoria, para darle continuidad con el entronque de El Tejón hasta llegar a Reynosa”, refirió el titular de la secretaría.

Refirió que con esta obra estratégica, la actual administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo integral del estado, impulsando una infraestructura moderna que fortalecerá la conectividad, la competitividad y el bienestar de las familias tamaulipecas. El Corredor del Golfo Norte representa una visión de futuro basada en la coordinación entre los distintos órdenes gubernamentales, consolidando a Tamaulipas como un eje logístico y de crecimiento económico en el país.