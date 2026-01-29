Invitan a taller gratuito sobre narración de historias

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de impulsar la creación literaria y la recuperación de las historias de los territorios, se abrió la convocatoria al taller gratuito “Lo que el monte nos contó: cómo leer, contar y sembrar historias locales en comunidad”, dirigido a personas interesadas en la escritura y la narración comunitaria.

El taller ofrecerá un espacio de diálogo y reflexión colectiva para compartir relatos locales y analizar los procesos de creación y difusión de obras literarias surgidas desde las comunidades.

Las inscripciones estarán abiertas desde hoy y hasta el 4 de febrero, con cupo limitado. La actividad se desarrollará en modalidad en línea, los jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2026, en un horario de 18:00 a 20:00 horas.

La participación es gratuita y el registro puede realizarse a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf_D0f3L5GPFfWXMmRO2s8cqCf-uxyEd-pZkgRJdYwMUAYzA/viewform?usp=dialog

El taller será impartido por la escritora Laura Puente y se lleva a cabo en el marco del Programa de Interacción Cultural y Social (PICS) del ITCA Tamaulipas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la vida cultural y literaria en la entidad.