Suma la UAT nuevas carreras y posgrados a su oferta educativa

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

• institucionales de expansión y cobertura educativa.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la Asamblea Universitaria Extraordinaria, en la que se aprobaron acuerdos relevantes en materia académica, entre ellos la creación de cinco posgrados y dos licenciaturas, además de los avances a los procesos de actualización académica que busca garantizar que la formación profesional tenga un impacto directo en el desarrollo estatal y nacional.

Durante su intervención, el rector Dámaso Anaya subrayó que el fortalecimiento del posgrado constituye uno de los compromisos prioritarios de la Universidad para este año, como parte de una política institucional orientada a consolidar una oferta académica alineada a los retos del entorno social, productivo y científico.

En este marco, se aprobó la incorporación, a partir de agosto de 2026, del Doctorado en Ingeniería Industrial, la Maestría en Ingeniería en Negocios y la Especialidad en Topografía y Geomática, en la Facultad de Ingeniería Tampico; además, la Maestría en Inteligencia Logística y Gestión Sustentable de las Cadenas de Suministro, en la Facultad de Comercio y Administración Tampico; así como la Especialidad en Psicología Forense, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico.

Asimismo, se aprobó la creación de la carrera de Ingeniería en Sostenibilidad, adscrita a la Facultad de Ingeniería Tampico, que se impartirá en modalidad no escolarizada; y la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, en modalidad mixta.

De igual forma, se avalaron actualizaciones para el Doctorado en Ciencias Biomédicas y el Doctorado en Ciencias de la Computación, así como para las maestrías en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Análisis Clínicos, Administración Industrial, Construcción, Ciencias de la Computación e Ingeniería Portuaria.

Finalmente, se informaron ajustes en los esquemas de incorporación del nivel medio superior, así como acciones de reorganización administrativa y operativa, derivadas de los procesos de revisión institucional.

La sesión de trabajo de la Asamblea se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, en la modalidad a distancia, con la asistencia de las y los directores y representantes de docentes y estudiantes asambleístas de las 26 dependencias académicas de la UAT que participaron desde las sedes norte, centro y sur del estado.