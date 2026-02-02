Tamaulipas: Convive Guardia Estatal con familias victorenses
Acciones de proximidad permiten fortalecer el vínculo con la sociedad
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones de proximidad social y vinculación con la ciudadanía, la Guardia Estatal participó en actividades realizadas en el Paseo Méndez en Ciudad Victoria, donde elementos de distintas áreas convivieron con niñas, niños, jóvenes y personas adultas.
Durante la jornada, personal del Agrupamiento Canino, Guardia Estatal de Género, Guardia Estatal Cibernética, Reclutamiento, y Proximidad de la Delegación Victoria dio a conocer las funciones que desempeñan dentro de la corporación, así como el trabajo que realizan en favor de la seguridad y la atención ciudadana.
Las y los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con los elementos, conocer las unidades operativas, participar en actividades informativas y resolver dudas relacionadas con la labor policial, lo que permitió fortalecer la confianza y el acercamiento directo con la población.
Asimismo, se instaló un módulo de reclutamiento para invitar a la ciudadanía interesada a incorporarse a la Guardia Estatal, promoviendo la participación social y el fortalecimiento institucional.
Con este tipo de actividades, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de mantener una seguridad cercana, preventiva y orientada a la construcción de un vínculo sólido con la comunidad.