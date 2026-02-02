Por Carlos López Arriaga

Lo de Colima, picaderos

Cd. Victoria, Tam.- ¿Ubicación de Colima en el mapa?… Mire usted, de acuerdo a la geopolítica narca, la entidad limita al norte con el Cartel de Jalisco y al sur con la Nueva Familia Michoacana.

Estado pequeño, a menudo olvidado por los medios nacionales, ocupa el lugar 28 en territorio y el 32 en población, con apenas 900 mil habitantes según el cálculo más optimista, de los cuales 511 mil (dato de 2025) vivirían en la zona conurbada de la capital que lleva el mismo nombre.

Este sábado 31 de enero, alrededor de las cinco de la mañana, tres sujetos armados irrumpieron en un domicilio derribando con marros la puerta principal para asesinar a MARÍA EUGENIA DELGADO de 72 años y su hija SHEILA AMEZCUA DELGADO de 49, tía y prima de MARIO DELGADO CARRILLO, exdirigente nacional de MORENA, hoy titular de la SEP.

Al mediodía del domingo no había rastros de que los atacantes tuvieran por propósito el robo. Se trataría de una ejecución fría cuya interpretación abre la puerta a un mar de suspicacias. Sobre todo si consideramos el perfil de las víctimas, dos personas pacíficas dedicadas al comercio de pastelería casera.

La colonia Placetas Estadio donde vivían es un barrio habitacional contiguo al centro histórico, a diez cuadras de palacio municipal. Panorama urbano de vivienda media y residencial, aunque rodeado de zonas populares.

Río Salado es una callecita de apenas dos cuadras que topa con el muro lateral del viejo Estadio Universitario “San Jorge”, en cuyo entorno abunda el ambulantaje.

¿MOTIVO POLÍTICO?

El contexto ayudaría a entender lo que pudo haber ocurrido con las dos damas victimadas este fin de semana. Entre otras cosas, por la tendencia observada en redes sociales donde se interpreta el trágico episodio como un golpe contra MARIO DELGADO.

Y más todavía si luego nos enteramos que coincide en fechas con la renuncia de ADAN AUGUSTO LÓPEZ a la coordinación del grupo parlamentario morenista en el Senado, quedando en su lugar NACHO MIER. Pierde ADÁN el control parlamentario, conserva escaño y fuero.

Noticias que involucran a dos operadores centrales del viejo régimen sacudidos ahora por una intensa tormenta mediática, abundante en versiones sobre su inminente salida.

Al titular de la SEP por los dineros de la campaña que la opinocracia ha querido relacionar con temas como el huachicol. Y al senador tabasqueño por los cargos más directos que derivan de la célula delictiva conocida como “La Barredora”, formada por expolicías a las órdenes del extitular de Seguridad estatal HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA.

En el naciente mes de febrero, el ambiente político abunda en rumores no siempre fundados sobre purgas en el equipo mayor, guerras intestinas y ajustes de cuentas entre facciones que se combinan con la presión norteamericana y la narrativa novelesca que las oposiciones hacen de ella.

PAISAJE VIOLENTO

Consultando los pormenores del doble asesinato en la capital colimense, asoma una declaración de FELIPE DELGADO CARRILLO, diputado federal del PVEM (y hermano de MARIO DELGADO) sobre la existencia de los llamados “picaderos” cerca del domicilio atacado.

Puntos donde se reúnen adictos para la adquisición y consumo de drogas duras. Mismos que ya habrían sido denunciados por las dos mujeres, EUGENIA y SHEILA, precisando que vándalos de inmuebles cercanos, ya bajo los efectos del estupefaciente, merodeaban por su propiedad cruzando de techo en techo. Lo cual descartaría la hipótesis política.

Se trataría entonces de viciosos y sus proveedores que reaccionaron con violencia criminal en respuesta a tal denuncia. Sobre esta línea de investigación importa saber ante que autoridad se hizo el reporte, municipal o estatal.

El ayuntamiento está a cargo de un alcalde panista de nombre RIULT RIVERA GUTIÉRREZ quien llegó en 2024 en alianza con el partido tricolor. La administración estatal tiene por titular a INDIRA VIZCAÍNO SILVA, postulada por MORENA en 2021.

Tema interesante el que ambos terminan sus respectivas gestiones el próximo 2027 y RIULT ha dejado entrever su deseo de ser candidato a gobernador postulado por el PRIAN, buscando además una alianza con Movimiento Naranja.

RESPUESTA POLICIAL

El día de los hechos, el sistema de videovigilancia C5 ubicó al vehículo Chevrolet Groove azul, presuntamente utilizado por los criminales, en la vecina municipalidad Villa de Álvarez, colonia Punta Diamante.

La misma tarde del sábado, un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales se presentó en el lugar y fue recibido a balazos. Un oficial resultó herido en el enfrentamiento, pero murieron tres delincuentes. El posterior reporte policial atribuye a dicho grupo la autoría de los homicidios.

La geografía es determinante. Colima es una entidad-sándwich atrapada entre dos de las organizaciones más poderosas que se disputan el control del territorio nacional.

Hojeando la prensa regional, el mismo domingo en que se informa del suceso, la nota roja es abrumadora. Balaceras, ejecuciones, desapariciones, cuerpos quemados, otros ensabanados.

Por supuesto, sin importar a qué partido pertenecen, los dos niveles de gobierno están obligados a dar una explicación pública sobre su inacción ante los picaderos de droga denunciados, lo cual abonó el camino a estos nuevos feminicidios.

