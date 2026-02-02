La UAT fortalece la investigación en geomática y gestión territorial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de fortalecer sus áreas de investigación y servicios especializados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) transformó el Instituto de Ingeniería y Ciencias en el nuevo Instituto de Geomática y Gestión Territorial, consolidando su liderazgo en investigación, análisis y planeación con impacto social y científico.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la nueva configuración de este centro de investigación, cuyo cambio fue autorizado por la Asamblea Universitaria, destacando la evolución de su quehacer académico, su especialización disciplinaria y su proyección institucional.

En su mensaje, el rector explicó que este tipo de decisiones forman parte de una visión de desarrollo universitario que avanza de manera ordenada y estratégica, fortaleciendo aquellas áreas del conocimiento que responden a los retos actuales del entorno social, económico y ambiental.

Subrayó que la geomática y la gestión territorial representan campos clave para el desarrollo del estado y del país, por lo que su impulso, desde la Universidad, permite consolidar el posgrado, fortalecer la investigación científica, promover la generación de conocimiento aplicado y ampliar la participación de estudiantes y docentes en proyectos con impacto social.

El enfoque del ahora denominado Instituto de Geomática y Gestión Territorial responde a la trayectoria académica y operativa de esta dependencia, cuya actividad sustantiva se ha orientado en campos especializados como los sensores remotos, los sistemas de información geográfica y el análisis territorial, áreas que han adquirido creciente relevancia en la toma de decisiones y la planeación del desarrollo.