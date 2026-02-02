Llevan Lalo y Lucy jornada Día del Pueblo a la Mariano Matamoros

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para responder a necesidades y atender peticiones ciudadanas, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, y la presidenta del Sistema DIF, Lucy de Gattás, visitaron la colonia Mariano Matamoros con la jornada de audiencia pública municipal Día del Pueblo.

“En la Capital y corazón de Tamaulipas se gobierna con el corazón, con principios y atendiendo siempre a quienes más lo necesitan” dijo Gattás Báez en su mensaje a las familias que asistieron a aprovechar los servicios y beneficios que se brindan a través de las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Con apoyo de personal de la Secretaría de Bienestar Social, Obras y Servicios Públicos, DIF, COMAPA, Tesoreria Municipal, se instalaron módulos de atención ciudadana, así como la mesa de audiencia pública presidida por Lalo y Lucy.

Productos de la canasta básica a bajo precio, servicio médico, exámen de la vista y lentes económicos, descuentos en pago de predial y agua, platicas de la Guardia de Género, cine y actividades lúdicas para niñas y niños incluye la jornada Día del Pueblo que el gobierno de Victoria está llevando a las colonias de la Capital.