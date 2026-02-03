Bloquean avenida en Altamira por la desaparición de un cadete

Redacción Infonorte

Familiares y amigos bloquearon paricalmente la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira, donde exigieron que las autoridades localicen al cadete Miguel Darío Becerra Chávez, quien se encuentra desaparecido desde hace varios meses.

Según los testimonios de los familiares, el joven desapareció el 20 de octubre del 2025, y lo último que supieron de él a través de su teléfono celular, fue que viajó de la capital del país a Tampico y el 21 al municipio de Aldama, Tamaulipas. Después ya no hubo ninguna geolocalización.

Ante la falta de información sobre su familiar, las personas decidieron manifestarse hoy, cerrando la circulación en un carril de la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, a la altura del lugar conocido como El Barquito.

Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal Altamira acudió para brindar seguridad, mientras que las autoridades de Seguridad Pública exhortaron a extremar precauciones al conducir.

Darío Becerra tiene 22 años de edad y es cadete de la Escuela Naval Militar de la Ciudad de México, donde cursa el 5º año de medicina.

En entrevista, el señor Miguel Becerra, padre del cadete desaparecido, relató que en la Escuela Médico Naval les dijeron que fue dado de baja a los tres días de ausencia, como indica el protocolo, sin que les dieran mayor información.

En medio de la manifestación dos personas sujetaron una manta donde se leía su principal exigencia:

“Pedimos a la Marina nos apoye con el regreso del cadete de 5º. Año Miguel Darío, que desapareció el 20 de octubre y hasta el momento no hay respuesta”.