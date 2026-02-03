Marco Antonio Vázquez Villanueva

Y de pronto un día de suerte…

Para quienes quieran entenderlo, más vale que vayan volteando sus antenas a personajes que tienen trabajo en territorio y además andan de suerte, todo indica que ellos serán de los beneficiados con la caída del lopezobradorismo porque sus padrinos no forman parte del mismo, apunte entre ellos a la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantú Rosas, al rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, de la UAT, al médico Damaso Anaya Alvarado y, por supuesto, debe incrementar la lista con todos aquellos que pudieron crear liderazgos sin tener necesariamente la sombra del tabasqueño, le relato:

Dos eventos del fin de semana deben tener contentos a tres o cuatro personajes de la vida política de Tamaulipas y a otros tantos sufriendo su desgracia.

El primer de ellos es el regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum a Diputados de Baja California, a quienes, cuando le pidieron se acercará para una selfie, los regaño feo, luego los mando a territorio, a trabajar, a enterarse de las necesidades de su gente para que puedan resolverle los problemas esto en “lugar de estar aquí luciéndose”, en buen cristiano, les dijo huevones y parte del problema de Morena.

La presidenta se vio molesta, sabe que el futuro de la Cuarta Transformación puede ser muy corto si sus principales protagonistas en lugar de trabajar se dedican a subir fotos a sus redes sociales para presumir su cercanía al poder y nada más.

Los dichos de la presidenta deben calar hondo en los legisladores tamaulipecos que no regresaron a sus distritos ni a agradecer los votos que los llevaron a darse una vida de lujos por tres años, dirá usted que ya andan otra vez en la calle o están por hacerlo, y tendrá razón, el problemas es que el daño ya está hecho, difícilmente van a recobrar la confianza de la ciudadanía quienes han preferido las selfies en lugar de ir estar con el pueblo, de ir a preguntar necesidades.

Porque además la presidenta no se anduvo con rodeos, en la siguiente mañanera después de ese regaño no particularizó con los legisladores de la Baja California, al contrario, agregó a Senadores, Diputados federales, diputados locales, casi generalizó y justificó que enviarlos a territorio es necesario para que sobreviva el movimiento llamado de la Cuarta T.

El siguiente de los eventos fue la abrupta salida de Adán Augusto de la presidencia del Senado, es el golpe de autoridad más importante que da la presidente en los últimos días y seguramente marcará un antes y un después en su administración.

El poder de Claudia Sheinbaum se muestra indiscutible ante los hechos, personajes que se decían con futuro y hasta pretendían competirle por la presidencia de la república ahora son nada, o casi nada que quizá no es lo mismo, pero es igual.

Obvio, los bonos de los legisladores bajan al observar lo que piensa la presidenta, no de todos porque existen algunas que trabajan y se nota, que andan en territorio como Olga Sosa, pero la misma tendrá que dar el doble de lo que estaba dando para pintar su raya en ese aspecto.

Por supuesto, el más dañado por los acontecimientos del fin de semana es José Ramón Gómez Leal, el Senador de Morena, no solo por los señalamientos de la presidenta contra los legisladores, también porque todo el mundo político sabe que su padrino y quien lo ha llevado a crecer políticamente hablando en la Cuatro T, es el ahora en desgracia Adán Augusto López Beltrán, el más cercano a AMLO el sexenio pasado.

Por enésima vez, lo ocurrido no elimina de la lista a nadie, si acaso los obliga a chambear un poco más o de diferente manera, le repito que falta mucho para ir eligiendo candidatos, lo que si es innegable que sucederá, después de lo visto, es que figuras de alcaldes, de liderazgos regionales, de operadores políticos natos que andan en la calle se elevarán como la espuma, le hablo, otra vez, de Carmen Lilia Cantú Rosas, del Rector Damaso Anaya Alvarado, más otros alcaldes y figuras locales de la política que no han sido protegidos ni cercanos al lopezobradorismo, es decir, que sus éxitos se los deben más a su trabajo en territorio que a padrinos que fueron cercanos a ya sabe quién…

Exacto, de pronto un día de suerte las circunstancias vuelan a cambiar rumbo a la elección del próximo año y del que sigue, esto para quienes apenas van a comenzar su exposición estatal, qué, le repito, ahora andan de buenas porque lo dicho por la presidenta no solo fue un regaño, también fue una manifestación tacita de que le ha perdido la fe a lo que huela más al pasado que a un grupo que pueda fortalecerla y ayudarla a heredar el trono a quien a ella convenga…

ACUDE AMÉRICO A FESTIVAL DEL CABRITO EN EL PUEBLO MÁGICO DE TULA… El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró la segunda edición del Festival del Cabrito y convocó a prepararse para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y turístico que se presentarán con el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, a celebrarse en nuestro estado, y para que Tula siga siendo referente de la cultura e identidad tamaulipeca.

Ante la presencia de productores de ganado caprino, expositores y emprendedores, en el Recinto Ferial de esta histórica ciudad, el gobernador destacó también la próxima apertura de la carretera Mante-Ocampo-Tula, que contribuirá al crecimiento de esta región y alentará mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

“Entre todos nos tenemos que preparar para aprovechar bien estas oportunidades y que nos apoyen para tener lo que deseamos en estos gobiernos humanistas, justicia social y bienestar para todos”, expresó.

Agregó que, con el propósito de darle valor agregado a la producción de ganado caprino, el Gobierno del Estado, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respalda el proyecto de un rastro TIF para pequeñas especies y darle también nuevas oportunidades a la producción cárnica de cabrito.

TULA SE UBICA ENTRE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO… En su intervención, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, mencionó que en el último año Tula se afianzó como uno de los destinos turísticos más importantes del estado, con una afluencia de más de 300,000 visitantes.

Por su parte, Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, mencionó que en el altiplano la ganadería caprina es más que una actividad productiva: “es identidad, es historia viva y es sustento para decenas de familias que han aprendido a convivir con la tierra y con el clima”.

Posterior al acto inaugural, el gobernador realizó un amplio recorrido por los diferentes stands del festival, donde se lleva a cabo una exposición gastronómica y artesanal.

También acompañaron al gobernador Héctor Joel Villegas, secretario general de Gobierno; Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía; Jorge Luis Díaz Salinas, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado de San Luis Potosí, y Carlos Aréchiga Flores, representante del gobierno de Zacatecas, así como presidentas y presidentes municipales de esta región.

OFRECE LA UAT NUEVAS LICENCIATURAS E INGENIERÍAS EN LÍNEA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa fortaleciendo su oferta educativa y ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior al ofertar, para el ciclo escolar Otoño 2026-3, un total de seis programas de licenciatura e ingeniería en modalidad en línea, como parte de su estrategia institucional orientada a la innovación académica, la inclusión y la atención a las nuevas dinámicas de formación profesional.

Las opciones están diseñadas para brindar una formación integral, flexible y de calidad, permitiendo cursar estudios universitarios mediante plataformas digitales, sin descuidar el acompañamiento académico y los estándares educativos del nivel superior.

La oferta educativa en línea está conformada por: Ingeniería en Energías Renovables, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe; Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje, de la UAM Valle Hermoso; y la Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

También se ofrecen las carreras de: Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; la Ingeniería en Ciencia de Datos, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias; así como la Ingeniería en Sostenibilidad, adscrita a la Facultad de Ingeniería Tampico, esta última de reciente creación.

Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha consolidado una política académica orientada al crecimiento ordenado, la modernización educativa y la ampliación de la cobertura, impulsando esquemas de formación innovadores que responden a las necesidades actuales de la sociedad y del entorno productivo.

Como parte del proceso de admisión al ciclo Otoño 2026-3, las y los interesados deberán realizar su registro a través del portal aspirantes.uat.edu.mx. Para mayores informes pueden consultar las redes sociales de las respectivas sedes universitarias.

CON TAMALIZA CELEBRAN DÍA DE LA CANDELARIA EN VICTORIA… Cd. Victoria, 2 de febrero de 2026. – Con una tamaliza, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás celebraron este domingo el Día de la Candelaria con familias que asistieron al paseo 17 Te Quiero Más.

“Es un día para compartir y fortalecer la unión familiar” dijo en su mensaje, previo al reparto de platillos entre las más de 2 mil personas con quiénes disfrutaron del festival artístico presentado por academias de baile e instituciones educativas.

En el evento denominado “Sabor y Tradición”, participó personal de la Secretaría de Bienestar Social con diversas actividades, jóvenes emprendedores con la venta y exhibición de productos, y la exhibición de unidades de la Guardia Estatal.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com