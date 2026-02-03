Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda Sansores

AGENCIAS

San Francisco de Campeche.- Una clara ruptura entre los 16 diputados de Morena en el Congreso local quedó de manifiesto, ya que 10 de ellos dejaron ver su desacuerdo con decisiones de la gobernadora morenista Layda Elena Sansores San Román.

Y ante una eventual persecución o venganza política, reinstalaron legalmente el fuero para los legisladores, mismo que se había abrogado hace 10 años.

El conflicto de los diputados guinda data del mes de Noviembre del 2025 cuando la mayoría del Poder Legislativo campechano negó aprobar un crédito de mil millones de pesos que pedía la misma mandataria estatal.

Asimismo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder legislativo Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que “la dignidad no se negocia” y aseguró que la mayoría de los legisladores están dispuestos apoyar lo que “A Campeche le convenga”.

En tanto, el presidente de Morena en Campeche Eric Reyes catalogó de “traidor” al movimiento de la 4 T a Antonio Jiménez al enfrentarse a la gobernadora Sansores quien es “la líder del movimiento en Campeche y líder a nivel nacional,”.

De igual forma Jiménez se asegura fue cuestionado desde el palacio de gobierno por permitir que la mesa directiva de este mes, quedara en manos de un diputado de Movimiento Ciudadano.

En tanto, la gobernadora Sansores no ha comentado nada sobre este tema y la división entre legisladores de su partido, Morena.

Pero esta noche habrá el programa gubernamental Jaguar en donde probablemente la mandataria asuma una postura ante lo que ocurre en el Congreso local.