Refuerza DIF Tamaulipas el Programa de Estufas Ecológicas en comunidades rurales

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de vida en los hogares de población de atención prioritaria, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha consolidado la entrega de estufas ecológicas en comunidades rurales del estado, fortaleciendo el bienestar, la salud y la seguridad de las familias.

A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el DIF Tamaulipas fortaleció durante 2025 este programa, al entregar 115 estufas ecológicas a familias que requieren alternativas más seguras y saludables para la preparación de alimentos, reduciendo la exposición al humo y promoviendo un uso más eficiente del combustible en los hogares.

Durante la presente administración, el DIF Tamaulipas ha entregado un total de 214 estufas ecológicas en distintos municipios del estado, reflejo del trabajo sostenido en favor de la población de atención prioritaria.

Para el inicio de 2026, el DIF Tamaulipas continuará con la entrega de estufas ecológicas, con una primera dotación de más de 50 apoyos fabricados por personal y alumnos del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, plantel Victoria, reafirmando el compromiso institucional de dar continuidad a este programa.

Las estufas ecológicas cuentan con un diseño basado en estudios técnicos realizados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y son fabricadas por manos tamaulipecas en los talleres del ITACE, integrando conocimiento académico, capacitación técnica y desarrollo productivo local, además de contribuir al bienestar y la salud de las familias beneficiadas.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar programas que generan un impacto positivo en la calidad de vida de la población de atención prioritaria, promoviendo soluciones sustentables que fortalecen el desarrollo comunitario y el trabajo coordinado entre instituciones.