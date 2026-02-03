Remodela gobierno de Américo Paseo Méndez en Ciudad Victoria

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda mencionó que, en este sitio de esparcimiento y activación física, se sustituyen los 695 metros cuadrados M2 de la trotapista de tartán.

3 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya rehabilita y remodela la concha acústica y pista de tartán del Paseo Méndez, destinando una inversión de 3.5 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda mencionó que, en este sitio de esparcimiento y activación física, se sustituyen los 695 metros cuadrados M2 de la trotapista de tartán.

Asimismo, señaló que se lleva a cabo la remodelación de los baños, que incluye el cambio de mobiliario como inodoros, lavabos, mingitorios y secadores de manos, además de la sustitución de pisos. De igual manera, se realizan trabajos de impermeabilización y aplicación de pintura en la concha acústica, mejorando así su imagen y funcionalidad.

El secretario Cepeda destacó que estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración estatal por rescatar, dignificar y modernizar los espacios públicos, brindando a las y los ciudadanos áreas seguras y adecuadas para la práctica del deporte, la cultura y la sana convivencia.

3 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Llevan Lalo y Lucy jornada Día del Pueblo a la Mariano Matamoros

2 febrero, 2026

Festival del Cabrito, sabor que enamora: Secretaría de Turismo

2 febrero, 2026

La UAT fortalece la investigación en geomática y gestión territorial

2 febrero, 2026

Reafirman vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades

2 febrero, 2026
Botón volver arriba