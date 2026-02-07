Acerca Municipio trámites administrativos a trabajadores del IMSS

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte de la estrategia de facilitar el pago de impuestos, derechos y contribuciones municipales, el gobierno de Victoria firmó convenio de colaboración con la Sección X del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En beneficio de las familias de los trabajadores del IMSS, el alcalde Eduardo Gattás Báez y el secretario general de la organización sindical, Dr. Jorge González Ortiz, formalizaron la instalación de módulos de atención en las oficinas de la clínica y Unidad de Medicina Familiar.

“En el gobierno municipal tenemos una vocación clara, agilizar procesos y acercar servicios genera beneficios para la administración pública como para la ciudadanía” afirmó el alcalde de Victoria al autorizar descuentos en pago de predial, adeudo de agua y accesibilidad a trámites municipales.

A nombre de integrantes del comité ejecutivo seccional, el Dr. González Ortiz agradeció el acuerdo que ahorrara tiempo y traslado a los trabajadores; en el que participaron el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, la secretaria de Bienestar Lorena Zapata y el Jefe de Programas Institucionales José Hernández Cuesta.