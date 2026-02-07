Ciudad Victoria: Llega brigada Día del Pueblo al Fracc. Integración Familiar

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con una brigada más de Día del Pueblo, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, junto a su esposa Lucy de Gattás, llevó beneficios y acerco servicios municipales a los habitantes del Fraccionamiento Integración Familiar.

En la mesa de audiencia pública, recibió a más de 120 personas para brindar atención a sus peticiones, solucionar adeudos de predial, regularización de recibos de agua, ofrecer empleo y entrega de prendas para el frío por parte del sistema DIF.

“Estamos acercando los servicios de atención ciudadana, productos y artículos a bajo costo, información de programas federales, entre otros para evitar el traslado a la Presidencia Municipal en esta temporada de frío” expresó el alcalde de la Capital.

A nombre de vecinos del sector, la señora Liz Lara Torres dió cálida bienvenida a las autoridades municipales y agradeció la jornada asistencial que incluyó dispensario médico, venta de huevo, verdura y fruta a bajo costo; cómo leche del bienestar y modulo de inscripción a programas del gobierno federal.