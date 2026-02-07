Dialoga Lalo Gattás de avances y proyectos de Victoria con mujeres periodistas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reafirmó su compromiso de respeto hacia el gremio periodístico, específicamente a mujeres periodistas, al reconocer su compromiso, ética y responsabilidad en la labor informativa.

Acompañado de integrantes de la administración municipal, sostuvo un dialogo sobre proyectos de su gobierno y temas de trascendental interés que impulsan el desarrollo de Victoria, como del papel de la mujer en la vida política, social y económica del país.

Expuso avances de proyectos como la segunda línea del acueducto y puerto seco (interior) que se construyen con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya para transformar la Capital del Estado, así como de la estrategia de seguridad y programas asistenciales con que se mejora el bienestar de las familias victorenses.

Destacó que las decisiones más importantes en el gobierno de Victoria se toman junto a la mujer por su capacidad, liderazgo y dedicación de hacer bien las cosas desde el ámbito laboral, económico, laboral, de servicio y atención al ciudadano.