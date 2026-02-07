Proyectos de Generación Eléctrica asegurarán el desarrollo energético de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel, y el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, explicaron los Proyectos de Generación Eléctrica aprobados por la Federación en este 2026 para Tamaulipas, que permitirán que la entidad sea referente en generación eléctrica.

En rueda de prensa, Rendón Mares detalló que, gracias a la inversión pública y privada de los contratos mixtos, se desarrollan proyectos importantes derivados del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad.

“Dentro de este plan se presenta la Central de Ciclo Combinado de Altamira, la cual contará con una capacidad instalada de 583.1 MW, con una inversión estimada de 309 millones de dólares, lo que permitirá reforzar de manera significativa la infraestructura eléctrica en la entidad”, comentó.

En la inversión privada, destacó tres proyectos: Altamira, con una central fotovoltaica con una capacidad instalada de 84.97 MW y una inversión aproximada de 100 millones de dólares; el proyecto Tamesí Solar tendrá una capacidad instalada de 122.55 MW, con una inversión estimada de 100 millones de dólares; y el proyecto eólico E24, localizado en el municipio de Mier, que aportará una capacidad instalada de 130 megawatts, con una inversión aproximada de 175 millones de dólares.

“Acompañamos a las empresas en la gestión de trámites ante instancias federales, estatales y municipales, asegurando la continuidad de los proyectos y su correcta ejecución. Este trabajo coordinado refleja el dinamismo y visión del gobernador Américo Villarreal para consolidar a Tamaulipas como un estado referente nacional en generación eléctrica”, puntualizó Rendón Mares.

AVANZA LA ELECTRIFICACIÓN AL 100 %

El secretario Walter Ángel Jiménez señaló que, como parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal, la SEDENER inició este 4 de febrero el Programa “Electrificación al 100 %” en Casas, Tamaulipas, con la instalación de sistemas fotovoltaicos.

“Se está iniciando con la entrega de 41 apoyos en el municipio de Casas, un trabajo en conjunto con diferentes autoridades. A la fecha, hemos recibido 1,910 solicitudes provenientes de 38 municipios del estado, y está programado realizar los levantamientos técnicos en los municipios de Güémez, Jiménez, Abasolo, Llera, González, Jaumave, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, San Carlos, El Mante, San Nicolás y Victoria”, añadió.