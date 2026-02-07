Tamaulipas supera la meta de recaudación en enero y fortalece el manejo responsable del recurso público

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que durante el mes de enero se superaron las metas de recaudación presupuestadas, reflejo de que se siente la confianza de las y los tamaulipecos en el manejo responsable, transparente y eficiente del recurso público por parte del Gobierno de Tamaulipas.

En entrevista, Ramírez González dio a conocer que en el Presupuesto de Ingresos 2026 se proyectó una recaudación de 1,675,828,845 pesos en el mes de enero y que, gracias a la voluntad de las y los contribuyentes, se alcanzó el monto de 1,777,305,551 pesos, es decir, alrededor de 101 millones de pesos más y 6.06 % por encima de la meta.

El secretario de Finanzas señaló que estos resultados muestran una ciudadanía participativa y comprometida, que cumple y responde cuando hay orden, claridad y buena atención. Subrayó que la confianza se construye con hechos y que, cuando la gente contribuye, el Estado fortalece su capacidad para atender necesidades y sostener programas públicos que generan bienestar para todos.

Entre los conceptos con mejor desempeño, destacó el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, por el cual se recaudaron casi 100 millones de pesos adicionales respecto a lo programado, lo que representa 13.61 % más de lo presupuestado, confirmando una dinámica positiva de cumplimiento en este rubro.

Asimismo, informó que el ingreso por Servicios de Control Vehicular alcanzó una recaudación 16.71 % superior a lo previsto. En este punto, resaltó que durante enero estuvieron vigentes diversos convenios y facilidades orientados a apoyar la economía de las familias tamaulipecas y permitir que más contribuyentes pudieran ponerse al corriente, lo cual contribuyó directamente al incremento de la recaudación y al cumplimiento de la meta.

Carlos Irán Ramírez González reiteró que la Secretaría de Finanzas seguirá trabajando para atender de la mejor manera a las y los contribuyentes, mejorando procesos, brindando orientación clara y manteniendo un trato cercano, con el objetivo de seguir fortaleciendo la cultura de cumplimiento y consolidar finanzas públicas ordenadas, en congruencia con la visión de bienestar y transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.