Egresan integrantes del 17º bloque del Curso de Medicina Táctica Policial

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Integrado por 28 elementos de la Guardia Estatal y uno de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, el 17º bloque del Curso de Medicina Táctica Policial culminó esta capacitación enfocada en brindar una correcta atención prehospitalaria.

Tras un mes de capacitación, el personal egresado fue recibido con una ceremonia celebrada en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado.

Estas capacitaciones se realizan con base en el proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional de esta corporación, cuyo objetivo es contar con policías preparados y equipados para enfrentar los riesgos que implica la función policial operativa, permitiéndoles actuar de manera eficaz, eficiente y oportuna, salvaguardando su vida, la de sus compañeros y la ciudadanía.

Este acto de reconocimiento al personal egresado contó con la presencia del coordinador general de Operaciones de la Guardia Estatal, Arturo Alonso García de León, y del director de Operaciones, José Facundo Pacheco Chablé.