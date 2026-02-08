México envía dos buques a Cuba; lleva más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

AGENCIAS

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil, a través de dos buques de la Armada de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 536 toneladas corresponden a alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

La Secretaría de Marina informó que, por conducto de la Armada de México, se envía esta ayuda a la isla a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, que zarparon este domingo 8 de febrero del puerto de Veracruz.

“Los víveres provenientes de la Región Naval Central se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente”, se precisó.

En el Buque Isla Holbox se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo.

Se espera que arriben a su destino en cuatro días y aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas.

La SRE dijo que “el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”.

Al indicar que nuestro país siempre ha brindado ayuda “a los pueblos hermanos que lo necesitan”, la SRE destacó la reciente ayuda enviada por los incendios en California, EU y en Chile; las inundaciones en Texas; y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

El Gobierno de México reafirmó “los principios humanistas y la vocación solidaria”, así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria.

“Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, apuntó.