UAT y Gobierno de Tampico logran más de mil sonrisas con jornadas dentales gratuitas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

A poco más de un año de operación, el programa “Sonrisas del Bienestar”, impulsado por el Gobierno Municipal de Tampico, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Odontología, consolida su éxito al superar la meta de mil pacientes atendidos.

Esta iniciativa ha brindado más de 2 260 tratamientos odontológicos gratuitos (incluyendo limpiezas, extracciones y restauraciones) a familias y personas en situación vulnerable, generando un ahorro significativo en la economía de los beneficiarios.

En esta coordinación de esfuerzos, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ha reiterado la disposición de la casa de estudios, como universidad pública, de extender los servicios de salud como parte esencial de su misión educativa, al vincular el aprendizaje en las aulas con la atención directa a la comunidad.

Subrayó que el trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Tampico es muestra de una colaboración efectiva que une capacidades institucionales en favor de la salud pública, donde el talento de estudiantes y docentes se transforma en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo al mismo tiempo la formación profesional a través del servicio a la sociedad.

A su vez, la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya destacó la importancia de construir una alianza estratégica con la UAT para impulsar este programa que permite acercar servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Señaló que al cierre de 2025 se rebasó la atención a más de mil pacientes que han recibido diversos servicios dentales gratuitos, una labor que confirma que la vinculación entre universidad y gobierno municipal se traduce en beneficios reales para la comunidad.

“Sonrisas del Bienestar” se desarrolla mediante brigadas comunitarias itinerantes que recorren colonias y sectores prioritarios de Tampico, donde estudiantes y docentes de la Facultad de Odontología brindan atención integral que incluye valoraciones diagnósticas, limpiezas, tratamientos preventivos y restauraciones.

El programa se ha convertido en un espacio formativo para futuros profesionales de la salud, al incorporar a estudiantes en escenarios reales de atención supervisada, con enfoque ético y comunitario.

Este modelo permite que el conocimiento especializado generado en la Universidad se traduzca en servicios accesibles para la población, particularmente para niñas, niños, adultos mayores y familias que no cuentan con seguridad social, contribuyendo a la detección oportuna de padecimientos y a la prevención de enfermedades bucodentales.

De esta manera, la UAT y el Gobierno Municipal de Tampico articulan un esquema que combina responsabilidad social, formación académica y política pública, generando beneficios en la mejora en la calidad de vida, reducción de gastos médicos en los hogares y el fortalecimiento de la cultura de prevención.