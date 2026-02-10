Adultos mayores del CEDES Victoria reciben atención audiológica por parte del DIF Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En seguimiento a la jornada de bienestar e inclusión para adultos mayores celebrada en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, personal del Sistema DIF Tamaulipas, lleva a cabo una campaña de evaluaciones por parte de profesionales en Audiología dirigida a personas de 60 años de edad en adelante.

La procuradora de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Tamaulipas, Astrid Lorena Pazzi Martínez, comentó que en el CEDES Victoria 45 hombres y una mujer manifestaron presentar afectaciones en su salud auditiva.

Este tipo de campañas permiten conocer el estado general de salud auditiva, prevenir y atender afectaciones a esta, incluyendo aquellas que no presentan síntomas; así como determinar el número de pacientes que requieren un aparato, el cual podrá solicitarse a través del Sistema DIF.

Al ser este un tema común y a la vez desatendido entre la población adulta mayor, aseguró que es una de las prioridades señaladas por la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, quien ha instruido brindar una atención integral basada en el humanismo.

“Es lo más frecuente, porque muchas veces es también normalizamos tener algún problema, o no escuchar bien se normaliza; y en la población en general, la ciudadanía también lo normaliza en cuestión de las personas adultas mayores, es por eso que a veces ellos gritan o levantan la voz’’, explicó la procuradora y destacó la importancia de seguir trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) para garantizar el bienestar de este sector, principalmente, en un contexto de reclusión.