Por Carlos López Arriaga

Enjambre, ¿viene o lo invocan?

Cd. Victoria, Tam.- Se trata, antes que nada, de un modelo de trabajo implementado a manera de martillazo, para machacar el punto de unión donde se tocan las manos de autoridades y mañosos.

Los operativos “Enjambre” comprenden acciones simultáneas que ejecutan órdenes de aprehensión en ubicaciones diferentes. Acción conjunta de agencias y corporaciones (SSPC, SEDENA, SEMAR, GN, CNI, FGR).

Tareas de inteligencia que fructifican en órdenes de aprehensión. Movilización de múltiples unidades que actúan de manera sincronizada para identificar, detener y procesar a servidores públicos involucrados con redes criminales.

El programa se estrenó en el otoño de 2024 y cubrió una docena de localidades del Estado de México con una magnífica cosecha de servidores malandrines vinculados a redes criminales.

Para enero de 2025 la SSPC de OMAR GARCÍA HARFUCH reportaba un número de 60 arrestos de los cuales ya habrían derivado 18 sentencias condenatorias.

Se comprobaría así la ventaja práctica de tener ahora una Fiscalía federal eficaz, trabajando en sintonía con las corporaciones nacionales de seguridad. Amén de un Poder Judicial que procesa los casos con la celeridad necesaria, sin ofertar amparos al mejor postor, como ocurría en el pasado inmediato.

RENGLONES TORCIDOS

Así arrancó una estrategia que además suma a procuradurías y corporaciones estatales buscando que estas empujen en la misma dirección, evitando así aquellas delaciones o chivatazos que hacían fracasar los operativos en tiempos anteriores.

La noticia más reciente viene del 6 de febrero pasado cuando se reportó la detención de cuatro alcaldes, tres del Estado de México y uno de Jalisco, el multicitado caso del morenista DIEGO RIVERA NAVARRO, de Tequila, a quien se acusa de encabezar un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el tráfico de estupefacientes, al servicio del CJNG. Pura gente del MENCHO.

Lo que emerge de estos operativos es la confirmación de un diagnóstico que los especialistas en seguridad han señalado desde principios de siglo. El avanzado proceso de descomposición, la putrefacción que priva en las autoridades locales de todo el país..

Mire usted, con el edil RIVERA, hoy preso en Almoloya, fueron detenidos tres funcionarios principalísimos de su gabinete como son los titulares de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas.

Significativas las áreas donde la delincuencia logró penetrar. En principio, para anular a la policía (Seguridad), infiltrando el área rectora de la propiedad municipal (Catastro) y aquella que normalmente ejerce la mayor partida presupuestal (Obras). ¿Por qué será que no nos extraña?

PUERTAS ABIERTAS

En Tamaulipas, la novedad es que el tema no emerge de manera inesperada (como en Edomex y Jalisco) sino que parece invocado (ver para creer) por autoridades estatales y desde la prensa misma como una posibilidad estimulante, acaso anhelada.

Brota casi como un exhorto, una invitación a que nos visiten y hagan en Tamaulipas lo que saben hacer. Sacudir el follaje de varios ayuntamientos y llevarse los frutos podridos (no se sabe pensando en quienes) alcaldes, jefes policiacos, funcionarios, miembros del cabildo.

Los medios regionales han tomado nota de las declaraciones emitidas por el flamante fiscal anticorrupción ANDRÉS NORBERTO GARCÍA-REPPER, sobre la necesidad o (al menos) la conveniencia de que un operativo de ese tipo cabalgue por el Estado.

El hombre habría respondido que ello representaría un logro importante en el combate a la corrupción pero advirtiendo que “solo es viable si se construye con investigación sólida, metodología y sustento legal”.

No se trata entonces de ejecutar acciones improvisadas o mediáticas, sino de integrar expedientes robustos para no dar “palos de ciego ni golpes a la piñata”, haciendo las cosas con metodología, ciencia y derecho (¿fue cierto que valoró dicha posibilidad diciendo que “sería un gran logro”?).

Más todavía, la postura de ANDRÉS NORBERTO es compartida, así sea como inquietud, por un amplio sector de la opinión pública y la vida institucional. Con cierta simpatía en los niveles estatal y federal. Pero franco temor en la esfera municipal.

NOMBRE A LA CASA

Mire usted, son 43 posibilidades. Por lo pronto, ya se cruzan las apuestas calculando la ruta del enjambre. ¿Será como la de ESCANDÓN, de sur a norte, empezando por Altamira?…

Por ahí circulan memes y videos irreverentes agregando nombres, razones, circunstancias. O, peor aún, la especulación periodística señala hacia puntos precisos de nuestra geografía estatal. Sur, centro y norte. En particular, al centro, ciudad de victorianas glorias, según el dicho de algún poeta tropical.

Al menos en Tamaulipas, no parece ser tema exclusivo de las oposiciones que llegaron tarde al tema y han mostrado poca imaginación. Más bien circula por ahí entre los chalecos guindas y los sectores simpatizantes que verían muy bien una purga cojonuda destinada a limpiar el terreno de gente indeseable, en la perspectiva de los procesos electorales que vienen en 2027 y 2028.

Por supuesto, aquí sucede algo parecido a la confección de listas que se puso de moda cuando llegó TRUMP. Como en toda democracia, las fobias se manifiestan con toda libertad y de manera plural. Cada quien incluye a quien más le desagrade.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com