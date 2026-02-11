Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México

AGENCIAS

El pleno del Senado ratificó en fast track con 114 votos a favor y una abstención la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ingresen al país 19 marines de Estados Unidos con armamento con fines de entrenamiento a tropas mexicanas.

Durante la sesión ordinaria, se autorizó que los 19 elementos de la Marina de Guerra de Estados Unidos arribarán en un avión Hércules al aeropuerto internacional de Campeche el próximo 15 de febrero y permanecerían en el país hasta el 16 de abril.

La capacitación se denomina “Mejora capacitación de fuerzas para operaciones especiales” que ingresarán armados al país.

El entrenamiento se realizará en San Luis Carpizo y la Zona Militar de Ciudad del Carmen, en Campeche.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dijo que en el marco de esta discusión, se debe solicitar información a las autoridades mexicanas, en especial las secretarías de Marina y Defensa, sobre el caso de drones del crimen organizado que sobrevolaron el espacio aéreo de Estados Unidos.

Asimismo, deben informar respecto a los sobrevuelos de aviones y drones de Estados Unidos en México, así como aclarar el caso de un avión Hércules que aterrizó en Toluca hace unas semanas.

Cabe recordar que dicha solicitud fue suspendida o diferida, después de los hechos ocurridos en Venezuela, cuando fuerzas estadounidenses detuvieron y llevaron a Estados Unidos para ser juzgado, entonces presidente, Nicolás Maduro.

Cabe recordar que el senador Gerardo Fernández Noroña, quien se opuso en el discurso al ingreso de tropas estadunidenses, sólo se abstuvo en la votación.