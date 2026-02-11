Concluyen diplomado 29 embajadores turísticos de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un viaje por los hermosos paisajes tamaulipecos, una historia que se respira en cada esquina, tradiciones vivas que se resisten al olvido y la calidez de su gente, que transforma cada encuentro en una experiencia inolvidable, concluyó el diplomado el Diplomado de Guías de Turistas Especializados en Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que es fundamental la preparación de los embajadores del turismo y la historia de nuestra identidad para consolidar un turismo de calidad.

“Para fortalecerlo en el estado, la secretaría no solo capacita a los prestadores de servicios, también impulsa las certificaciones y une esfuerzos con dependencias, organismos y universidades, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, explicó.

“Este esfuerzo se alinea plenamente con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien nos ha convocado a detonar el potencial de nuestro capital natural, aprovechar la infraestructura turística y la conectividad de Tamaulipas como ejes para transformar la experiencia de quienes nos visitan”, indicó el funcionario.

Refirió que fue un diplomado único, donde 29 mujeres y hombres se especializaron más en los atractivos naturales de Tamaulipas, con recorridos por los destinos turísticos del estado y conocimiento de viva voz, el cual esperan replicar próximamente para contar con más profesionales.

Además, recordó que está en puerta el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará en Tampico con la participación de los 177 municipios con esa denominación en el país.