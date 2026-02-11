Layda Sansores acusa a Monreal de entrometido y lo exhorta a “cuidar su chiquero”

AGENCIAS

La gobernadora de Campeche Layda Sansores acusó al el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, de entrometerse en su gestión y a “cuidar su chiquero”, y agregó que durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum “le hacía daño (porque) decía cosas por abajo y la agredía sutilmente”.

“Yo le pido, yo lo exhorto muy amablemente a que no se meta, donde no tiene que meterse y que mejor primero cuide su chiquero, que lo ponga en orden, porque él tiene muchas cosas que hacer, que no se da cuenta y una de esas es que es el que avala y cuida que ‘Alito’ siga protegido”, dijo.

Agregó que Monreal “ahora ya está en su pedestal, (y dice) que no me debo de meter, entrometerme en el Poder Legislativo, que respete la división de poderes. Pues claro, eso es lo que yo digo, que me respete, si él es Poder Legislativo, yo soy Ejecutivo”, dijo en su emisión de los “Martes del Jaguar”.

Aseguró que Monreal “es amigo muy cercano de Alejandro Moreno, como lo supimos desde hace varios programas, cuando esto empezaba, y lo cuida y lo protege y le sigue el juego”.

Mencionó que hace “más daño cuando es una persona que miente, que no es transparente, cuando se roba, cuando se miente. Eso para mí es lo que le hace daño al movimiento”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados le respondió a la gobernadora campechana, y dijo que no es momento de provocación ni de incitar a la división, pues Morena ya tiene bastantes conflictos internos.

“Ya Morena tiene bastantes conflictos internos como para incendiar otro. Le deseo que resuelva en Campeche sus diferencias y yo creo que es un momento de reflexión, no de provocación y menos de incitación a la división. No vale la pena. Le reitero mis respetos a la gobernadora y le reitero mis respetos al poder legislativo. Ojalá y puedan reorientar y reconciliar las acciones”, declaró.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que en este momento, Morena requiere de unidad, y no de confrontaciones.

“Tengo mucho cariño por los campechanos, así que no tengo ningún comentario y le reitero mis respetos a la gobernadora”, insistió.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una ruptura con la gobernadora de Campeche, el diputado de Morena dijo que no la habrá.

“Cuando hay ruptura se requieren dos y yo no le entro a eso, a la división, no me interesa. Morena requiere de mucha unidad y cohesión, no de pleitos. Creo que eso no le ayuda la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no le ayuda al movimiento, y no le ayuda al país. Le expreso a ella (Layda Sansores) mi respeto y no va a tener en mí un ente que divida a su estado, no lo voy a hacer y al contrario con los habitantes de Campeche amor y paz”, concluyó.