Reciben CEDES de Tamaulipas cuatro mil 500 uniformes, zapatos y ropa de cama

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad (PPLs) en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad, el Gobierno del Estado, que encabeza Américo Villarreal Anaya, entregó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) cuatro mil uniformes, zapatos y ropa de cama

Al ser el centro ubicado en Reynosa el más poblado, recibió mil 039 unidades de cada artículo; seguido del CEDES de Altamira, con 890; y el de Ciudad Victoria con 856.

Por otra parte, los CEDES de Matamoros y Nuevo Laredo recibieron 786 y 491 unidades, respectivamente; cabe mencionar, la entrega reservó 438 piezas de cada artículo en inventario para garantizar la cobertura ante una fluctuación constante de la población penitenciaria.

Además de cumplir con los estándares establecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), esta dispersión se realizó en base a una estrategia de reinserción social humanista que salvaguarda el bienestar de las personas que cumplen sanciones privativas de la libertad.