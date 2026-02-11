Refuerza IMSS Tamaulipas campaña de vacunación contra el sarampión

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas mantiene activa la Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026, bajo el lema “Juntas y Juntos nos Protegemos Contra el Sarampión”.

El titular de la jefatura de prestaciones médicas, doctor Antonio Torres Morales dio a conocer que laestrategia de inoculación está dirigida a niñas y niños de 12 meses hasta adultos de 49 años, con el objetivo de reforzar la protección de la población, prevenir brotes y promover el acceso oportuno a esquemas completos de vacunación.

La campaña contempla acciones de acuerdo con los grupos de edad:

Niñas y niños de 1 a 9 años: se administra la vacuna triple viral para iniciar o completar el esquema de vacunación, dependiendo de su historial.

Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años: se aplica una dosis para reforzar su protección si no cuentan con esquema completo.

“La vacunación es una herramienta fundamental para salvaguardar la salud pública, al permitir una protección eficaz y oportuna contra enfermedades altamente contagiosas como el sarampión”, destacó el médico Torres Morales.

El sarampión es una enfermedad contagiosa cuyos síntomas incluyen fiebre elevada, tos, congestión nasal, irritación ocular y erupción cutánea que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.

El IMSS Tamaulipas te recuerda que durante la campaña de vacunación contra el sarampión, nuestro personal médico estará disponible para resolver tus dudas y proporcionarte información oportuna.

Los módulos de atención en todas las unidades del IMSS en el estado estarán abiertos de 9:00 am a 6:00 pm. Para recibir la vacuna, no olvides llevar tu Cartilla Nacional de Salud. ¡No te pierdas esta oportunidad de protegerte!