Victoria crece y se fortalece con más y mejor empleo: Lalo Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La economía de Victoria crece y se fortalece con 840 vacantes de 23 empresas y Secretaría de Seguridad Pública que, en coordinación con el Gobierno de Victoria, estuvieron disponibles en la Segunda Jornada de Reclutamiento de Empleo.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, en compañía de su esposa Lucy de Gattás, y representante de la Cámara Nacional de Comercio local, presidió el evento protocolario en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se instalaron módulos informativos para ocupación laboral.

“Este gobierno genera condiciones para que lleguen empleos, fortalecer la economía local y mejorar bienestar social” expresó Gattás Báez al reconocer la confianza y compromiso compartido del sector empresarial e instituciones de gobierno por el desarrollo de la Capital.

En esta suma de voluntades, participaron la SSP Estatal, CANACO Victoria y la Iniciativa Privada con oportunidades de empleo en áreas de seguridad pública, medica, de la construcción, administrativa, técnica, auxiliar en tiendas departamentales y DIF Victoria.