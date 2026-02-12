Américo Villarreal muestra avances en combate a la corrupción, disciplina financiera y liderazgo energético

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la solidez financiera del estado y el liderazgo económico y energético de Tamaulipas en el plano nacional, han permitido ocupar el primer lugar en el indicador mensual de la actividad industrial.

“Son cifras que no solo son números, son intenciones, son proyectos, son impactos de acciones que se traducen en bienestar, derechos y servicios que recibe nuestra gente de forma tangible y que genera prosperidad, calidad de vida y sobre todo, que acercan el gobierno a las familias”, expresó.

En rueda de prensa en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por las y los secretarios de Economía, Finanzas, Desarrollo Energético y Anticorrupción.

Mencionó que la diversidad de las fortalezas económicas y de energía en Tamaulipas, el combate a la corrupción y la disciplina en el ejercicio del gasto que se apoya con un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas, profundizando el enfoque humanista, han permitido dar un nuevo rostro a la economía social, más humana y al servicio del bienestar.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, expuso que Tamaulipas destaca como uno de los estados con menos observaciones en los resultados de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación y es ejemplo en el ejercicio responsable y la comprobación del gasto federalizado.

Explicó que en la primera entrega de la cuenta pública 2024, no se tuvieron montos observados, mientras que en la segunda entrega, en octubre de 2025, el monto observado fue de 0.03 por ciento, indicadores que reflejan el manejo honesto, transparente y eficiente del manejo de los recursos públicos.

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, expresó que por indicaciones del gobernador Américo Villarreal el presupuesto de egresos 2026 prioriza recursos para bienestar social, educación, servicios de salud y seguridad pública.

Agregó que a la fecha el estado ha cubierto 819 millones de pesos de la deuda pública, logrando reducir el monto que se recibió al inicio de la administración de 15,924 mdp a 15,105 mdp, registrando también la menor sobre tasa promedio (0.40%) de todos los procesos de refinanciamiento que se han llevado a cabo en los últimos 16 meses a nivel nacional, lo que ha permitido además recibir las más altas calificaciones de instituciones financieras y crediticias.

En su intervención la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que Tamaulipas es el sexto estado exportador de México con 27,871.2 millones de dólares, con un crecimiento de 6.4% y además dio a conocer otros indicadores que sitúan a Tamaulipas entre los estados con mejor crecimiento, con un aumento de 2.5% del PIB en 2024; un incremento de 12.2% en el indicador de la actividad industrial, en primer lugar nacional, además de un aumento de 46.8 por ciento de inversión extranjera directa en 2025 y 3.1% de aumento en la actividad económica estatal, ocupando también el primer lugar nacional con un 4.7% de aumento en el comercio carretero con Estados Unidos y 5.2% de crecimiento real en el salario registrado ante el IMSS.

Respecto a los programas de financiamiento del Fondo Tamaulipas expuso que en tres años se otorgó mayor financiamiento, que en la suma de los dos sexenios anteriores, con más de 2 mil mdp, en un total de 10,732 créditos para micros, pequeñas y medianas empresas.

En materia de Energía, el secretario Walter Julián Ángel Jiménez se refirió a los proyectos que permitirán al Estado seguir siendo referente en el país, en donde Tamaulipas destaca como segundo lugar nacional en la generación de energía con 8,569 MW en 2025 y el segundo lugar en capacidad eólica con 1,722 MW, logrando también el 10.0 % en la producción de petrolíferos.

Agregó que proyectos energéticos como el Campo Trión, el Plan de Fortalecimiento de la CFE que invertirá más de 436 MDP, así como el gasoducto Libramiento Reynosa que registra un avance del 97%, el gasoducto Soto La Marina-Victoria, la planta de Etanol a partir de sorgo, y las plantas de pirólisis de residuos neumáticos y de residuos plásticos, junto con la granja fotovoltaica en Tula, las gasolineras del pueblo y el programa de electrificación al 100%, reafirman el compromiso del gobernador con el desarrollo energético de Tamaulipas.