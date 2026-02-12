Marco Antonio Vázquez Villanueva

Golpe a la impunidad cabecista…

Parece cosa menor, pero no lo es, la inhabilitación por el Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia a un juez federal con asiento en Reynosa, al que tramposamente favoreció con sus decisiones al exgobernador prófugo, Cabeza N, pueden significar el derrumbe del imperio de impunidad que se construyeron los de la anterior administración, la lógica en lo siguiente los juzgadores le medirán el agua a los camotes para actuar mal y proteger a ese clan que no hizo otra cosa que desgraciarnos la vida a los tamaulipecos, es decir, ya nadie los protegerá.

De acuerdo a información publicada en diversos medios, la inhabilitación del Juez Juan Fernando fue porque otorgó una suspensión para que el exgobernador Cabeza N pudiera ser candidato a Diputado federal siendo que no era su materia, es decir, dicha protección solo podía obtenerse de los Tribunales Electorales, el Juez lo sabía, pero sospechosamente le valió, además lo sancionaron porque también sospechosamente protegió al exfiscal anticorrupción, a quien con sus decisiones y acciones le permitió seguir en el cargo para cuidarle las espaldas al jefe de esa mafia que ahora gritonea desde Estados Unidos.

Pero esos fueron de los casos más sonados, hubo con el mismo juez dos o tres temas parecidos, todos a favor de Cabeza N o su clan, todos bajo la sospecha de que no se hacían de buena manera, tan es así que el Tribunal de Disciplina ya sancionó y determinó que fueron faltas graves y es obvio que partiendo de ahí se analizará como pudo fugarse Cabeza N lo que significa que por lo menos la parte que le protegió caerá poco a poco.

Hay algo más, con la decisión que se tomó el resto de los procesos contra Cabeza N y sus secuaces pueden tomar el curso de la justicia sin que haya juez presuntamente corrupto que brinde un amparo sin que el mismo se justifique.

Vaya pues, la justicia va lenta contra los que se excedieron con los tamaulipecos, la razón es que el prófugo utilizó mucho dinero (que sin dudarlo muchos dicen que era de los presupuestos tamaulipecos, es decir, de nosotros) y todo el poder para protegerse, además lo mismo les recomendó a sus allegados, por ello es que ninguno de peso está en la cárcel, todos andan huyendo, o están amparados, o de plano ni caso le hacían a la justicia porque traían mucho dinero, poder y se sentían protegidos por quienes dictaban resoluciones, usted tanto sabe de los casos que ni para que darle nombres.

Esta es la que razón de tanta impunidad, no es un secreto que hasta hoy el único preso es un exsubsecretario que fue traído durante la administración pasada para firmar y saquear presupuestos bajo su respaldo, lo utilizaron y es evidentemente que no se quedaba con todo el dinero que se sustraía de la dependencia donde operaba, tan es así que todos cuentan como se le detuvo, donde se le detuvo, la realidad es que no trae lana, estaba trabajando por cuenta propia cuando le cayó la ley, en resumen, esta encarcelado porque no tuvo medios económicos para protegerse.

Conclusión, con la acción contra el Juez federal de nombre Juan Fernando, que era quien otorgaba los amparos o suspensiones, se deja claro que los nuevos jueces y magistrados electos por voto no tienen cercanía con los cabecistas, eso es lo importante, porque ya no habrá quien les cuide las espaldas con decisiones fuera de la ley o bajo sospecha.

Exacto, a partir de lo que se ve, las decenas de carpetas de investigación contra el Clan Cabeza y sus secuaces tendrán que avanzar más rápido, tomar decisiones sobre las mismas con mayor respaldo en la ley, por supuesto, se va a procurar que se cumpla un viejo anhelo de los tamaulipecos, ver como meten al bote a los que tanto daño nos hicieron o por lo menos observar como regresan todo lo que se hayan llevado en forma corrupta.

El golpe fue duro y preciso a la red de corrupción que ha permitido la impunidad cabecista, esperemos que con esa sanción vengan por fin determinaciones en contra de exfuncionarios de alto nivel de la pasada administración estatal, más que eso, que por fin se tienda la trampa para capturar al jefe del clan, al que definitivamente ordenaba todo y se beneficiaba de todo, o por lo menos su fortuna que creció en forma descarada eso hace presumir…

EXHORTAN AUTORIDADES DE SALUD A VACUNARSE CONTRA EL SARAMPIÓN; EN ANÁLISIS PROBABLE CASO… Ante el comunicado emitido por una institución educativa de Reynosa, sobre un presunto caso de sarampión en una menor de 9 años, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata el protocolo de vigilancia epidemiológica.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que el caso fue notificado tras un diagnóstico clínico inicial en consulta privada, por lo que se esperan los resultados de los estudios de laboratorio realizados.

De acuerdo a la evaluación inicial, a cargo del personal especializado se determinó que la paciente no cumple con la definición operacional de caso probable de sarampión, conforme a los lineamientos nacionales vigentes.

La menor no presenta los criterios clínicos completos compatibles con sarampión: no cuenta con antecedentes recientes de viaje ni contacto con personas provenientes de otras entidades, además de que los contactos cercanos permanecen asintomáticos.

Explicó que el sistema de vigilancia epidemiológica en Tamaulipas opera bajo un esquema de detección temprana, notificación inmediata y confirmación por laboratorio, lo que garantiza decisiones basadas en evidencia científica.

Agregó que se reforzarán las acciones de capacitación continúa dirigidas al personal médico en el diagnóstico diferencial de enfermedades febriles exantemáticas, en el uso adecuado de la definición operacional y en el cumplimiento del proceso de notificación obligatoria.

Por último, exhortó a la población a revisar su esquema de vacunación y acudir a su unidad de salud ante la presencia de fiebre acompañada de exantema.

FOMENTA EL RECTOR DÁMASO ANAYA TALENTO E INNOVACIÓN EN LA FADU… Con el objetivo de estrechar lazos con la comunidad universitaria y supervisar el crecimiento de la infraestructura académica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó un recorrido por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en el Campus Tampico.

Acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector desarrolló en este plantel universitario una jornada enfocada en impulsar el talento y la innovación estudiantil, así como el fortalecimiento de proyectos institucionales.

Tras el mensaje de bienvenida de la directora de la FADU, Lisbeth América Brandt García, y ante la presencia de docentes, estudiantes y personal administrativo, el rector Dámaso Anaya inauguró nuevas instalaciones para las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfico, y Arquitectura de Interiores y Habitabilidad.

Más adelante supervisó la modernización de los centros de cómputo y presenció una clase muestra, donde dialogó con los estudiantes reafirmando su compromiso de ofrecer infraestructura de vanguardia y potenciar la creatividad de toda la comunidad.

Asimismo, sostuvo una reunión con el cuerpo docente para analizar acciones académicas y de gestión orientadas a consolidar el modelo educativo y asegurar una formación alineada con las demandas profesionales. En este marco, se informó sobre la implementación de talleres prácticos y multidisciplinarios que simulan el entorno laboral y el trabajo colaborativo.

Finalmente, el rector se trasladó a los jardines del plantel para acompañar a estudiantes y docentes en el evento denominado “FADU Lovers”, donde compartió con las y los jóvenes universitarios un animado encuentro de creatividad, música, colores y sabores como parte de las actividades de convivencia y participación creativa que organiza la institución.

El rector mencionó que esta visita le permitió acercarse directamente a docentes y estudiantes, escuchar sus necesidades y conocer los avances de la Universidad. Puntualizó que estos encuentros son fundamentales para identificar retos y oportunidades en cada centro universitario, fomentar la cooperación y fortalecer la cercanía con la comunidad, así como para orientar la mejora de la infraestructura, el equipamiento y los programas educativos.

REHABILITAN PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 27 LAURO RENDÓN… En Victoria, las obras que la transforman, se hacen caminando colonias, escuchando a la gente y cumpliendo, afirmó el alcalde Eduardo Gattás al regresar a la colonia Héroe de Nacozari a entregar la pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón.

“Más allá de números, esta obra representa mejor movilidad, más seguridad y dignidad para la vida diaria de quienes viven aquí. Durante años fue una petición sentida de las familias, estudiantes, trabajadores y comerciantes que la transitan y hoy estamos inaugurando lo que se prometió”, enfatizó.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, agradeció a los más de 28 mil beneficiarios la confianza y paciencia en la rehabilitación con carpeta asfáltica de las nueve cuadras, que abarcan una superficie de 12,743. 49 metros cuadrados, entre Alberto Carrera Torres y Benito Juárez.

Héctor Covarrubias, a nombre de vecinos del sector, expresó el agradecimiento por la obra vial y rehabilitación de 900 metros de red de agua y 118 tomas domiciliarias; reconociendo al alcalde de la Capital el arduo trabajo que realiza para cambiarle el rostro a la ciudad.

En el corte inaugural participaron integrantes del Cabildo y secretarios de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, Servicios Públicos Carlos Charles Ortiz y Lorena Zapata de Bienestar Social.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com