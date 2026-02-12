“Estás viendo tormenta, hijito, y no te hincas”; Ricardo Monreal le pide a su hermano Saúl desistir de la gubernatura

AGENCIAS

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a que su hermano, el senador Saúl Monreal Ávila, recapacite y desista de sus aspiraciones a participar por la gubernatura de Zacatecas.

“Lo voy a ver, yo lo quiero mucho y yo estoy seguro que va a recapacitar cualquier intento que tenga de participar, desoyendo los estatutos y los acuerdos de Morena”, dijo el diputado en conferencia de prensa desde San Lázaro.

En su mensaje a medios, declaró que coincide firmemente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en que se apliquen los acuerdos que el Consejo Nacional de Morena avaló para prohibir el nepotismo electoral, ya que actualmente la entidad es gobernada por David Monreal Ávila, su otro hermano.

El coordinador morenista destacó que intentará convencer a Saúl, quien es el menor de catorce hermanos, de que siga participando en la vida pública, para que acate las decisiones que el partido, al que ambos pertenecen, tomó.

“No lo he visto [personalmente], aunque he visto muchas declaraciones y entrevistas de él, no lo he visto. Hablé con David, mi hermano, el gobernador, en estos días y obviamente hablamos sobre el tema”, compartió.

Sin embargo, resaltó que en la familia Monreal siempre ha prevalecido una gran unidad por lo que, dijo, dialogan entre todos para mantener esa cercanía.

Al ser cuestionado sobre qué ocurriría si el senador desoyera los estatutos, Ricardo Monreal citó una expresión de su abuela, Dominga Ávila, quien decía: “estás viendo la tormenta, hijito, y no te hincas”.

Indicó que le repetirá estas palabras “al gran Saúl” para recordarle que no conviene la división, porque se encuentran en un momento de “cerrar filas con Morena”.

“Yo no estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano, no estoy de acuerdo. Se lo digo con toda honestidad, no juego doble yo, nunca he jugado doble. Esa es mi convicción”, insistió.