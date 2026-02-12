Fomenta el rector Dámaso Anaya talento e innovación en la FADU

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con el objetivo de estrechar lazos con la comunidad universitaria y supervisar el crecimiento de la infraestructura académica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, realizó un recorrido por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en el Campus Tampico.

Acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector desarrolló en este plantel universitario una jornada enfocada en impulsar el talento y la innovación estudiantil, así como el fortalecimiento de proyectos institucionales.

Tras el mensaje de bienvenida de la directora de la FADU, Lisbeth América Brandt García, y ante la presencia de docentes, estudiantes y personal administrativo, el rector Dámaso Anaya inauguró nuevas instalaciones para las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfico, y Arquitectura de Interiores y Habitabilidad.

Más adelante supervisó la modernización de los centros de cómputo y presenció una clase muestra, donde dialogó con los estudiantes reafirmando su compromiso de ofrecer infraestructura de vanguardia y potenciar la creatividad de toda la comunidad.

Asimismo, sostuvo una reunión con el cuerpo docente para analizar acciones académicas y de gestión orientadas a consolidar el modelo educativo y asegurar una formación alineada con las demandas profesionales. En este marco, se informó sobre la implementación de talleres prácticos y multidisciplinarios que simulan el entorno laboral y el trabajo colaborativo.

Finalmente, el rector se trasladó a los jardines del plantel para acompañar a estudiantes y docentes en el evento denominado “FADU Lovers”, donde compartió con las y los jóvenes universitarios un animado encuentro de creatividad, música, colores y sabores como parte de las actividades de convivencia y participación creativa que organiza la institución.

El rector mencionó que esta visita le permitió acercarse directamente a docentes y estudiantes, escuchar sus necesidades y conocer los avances de la Universidad. Puntualizó que estos encuentros son fundamentales para identificar retos y oportunidades en cada centro universitario, fomentar la cooperación y fortalecer la cercanía con la comunidad, así como para orientar la mejora de la infraestructura, el equipamiento y los programas educativos.