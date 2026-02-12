LAS BATALLAS

Francisco Reséndiz

La brutal autocrítica del PAN

Acción Nacional ha dejado de ver a la 4T como un movimiento social que rebasó por la izquierda a las fuerzas políticas nacionales y entendido que, tras siete años de ejercicio en el poder, se ha convertido en una aplanadora electoral anclada a programas asistencialistas para avasallar a sus adversarios y consolidar un cambio de régimen.

Hoy el PAN tiene que navegar en un mar donde la oposición prácticamente no existe ante un escenario de “hiperpresidencialismo” y concentración de poder. Las cosas no están fáciles para la oposición mexicana: el PAN desdibujado, el PRI desprestigiado, el PRD aniquilado, y el MC que crece bajo la sospecha de una eventual alianza de facto con el oficialismo.

Ante esta realidad el panismo nacional volteó a ver hacia su interior para hacer una autocrítica brutal que reconoce errores estratégicos, de comunicación, de rezago digital, de alianzas y decidido dar un golpe de timón para no sentenciarse a la marginalidad política frente a un régimen cada vez más implacable.

Una serie de estudios internos, compartidos por el vocero nacional panista Jorge Triana, advierte que el PAN descubrió que más del 60% del voto más conservador que hay en México y de los jóvenes lo tiene Morena y que la gente ha asimilado la narrativa oficialista de que el PRI y el PAN son un mismo partido político marcado por la corrupción y los excesos.

Pero hay más, de acuerdo con los estudios ordenados por la dirigencia panista -que incluyó análisis cuantitativos y cualitativo- 48% de las personas que no votaron por el blanquiazul en la pasada elección presidencial lo hicieron por estar aliado con el tricolor. No hubieran ganado, pero habrían tenido más votos, reconoce la dirigencia panista.

Además, el PAN se dio cuenta que está envejeciendo (con una edad promedio de sus militantes de 51 años) y que de no hacer algo podrían caer en lo testimonial en 20 años, que no tiene jóvenes ni figuras que pudieran generan un gran movimiento presidencial, que su que su alianza con el PRI fue un error catastrófico que lo desdibujo ideológicamente pues los negativos del tricolor fueron asumidos por el albiazul.

Espera, espera, querido lector que aún hay más: el PAN acepta que la situación que vive también es resultado del degaste que tuvo en su paso por la Presidencia de la República con Felpe Calderón y Vicente Fox y por el ejercicio de diversos gobiernos estatales, por incurrir en prácticas contrarias a la ideología panista como el corporativismo y afiliaciones masivas.

Y tras esta larga cadena de derrotas durante el régimen de la 4T, Acción Nacional hizo un alto en el camino, estudio seriamente lo que ha ocurrido y fue al debate interno, algunos grupos, los más radicales, pedían la refundación del partido y otros, el encabezado por Jorge Romero, decidió relanzarlo conceptual e ideológicamente.

Y en ese proceso -confirma Triana- hoy están en una nueva etapa para redefinir con claridad al partido, abrir realmente sus puertas a la ciudadanía mediante candidaturas ciudadanas, instalar elecciones primarias para definir abanderados, privilegiar la competitividad y respaldo social sobre estructuras internas y cerrarle la puerta al crimen organizado.

Sí, la estrategia del PAN es clara: harán foros regionales en temas como seguridad, economía y política social, para apuntalar su perfil ciudadano y acercarse a la ciudadanía, un perfil que de acuerdo con la dirigencia panista cerrará las puertas a las alianzas con cualquier otra fuerza política. ¿Un Frente Amplio Opositor en 2030?, mmmmm quizá.

Irán por nuevos militantes a las universidades, integrarán y apoyarán a grupos sociales en cada estado del país, estarán cerca de la gente. Escucharán a las dirigencias estatales de Acción Nacional que, por cierto, obtuvieron un poder interno que las colocó como un fuerte contrapeso interno.

El PAN asumirá el liderazgo de la oposición en solitario. Siempre supo ser oposición, así nació. Pero se perdió en el camino. No supo reaccionar ante la aplanadora que les pasó por encima, ante la narrativa repetida una y mil veces que los tildó de PRIAN, ante los errores y excesos de algunos militantes, ante la falta de formación de líderes y figuras, ante su lejanía de los ciudadanos. Sólo el tiempo dirá si lograron girar a tiempo.

RADAR

POSITIVO. Desde Tamaulipas nos comentan que el gobernador Americo Villarreal está más que contento y sonriente por todos lados, pues dice gracias al manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la solidez financiera del estado y el liderazgo económico y energético de la entidad en el plano nacional, le han permitido ocupar el primer lugar en el indicador mensual de la actividad industrial.

De acuerdo con cifras oficiales, Tamaulipas es el número uno en el crecimiento del salario real asociado a los trabajadores afiliados al IMSS y mantener el primer lugar en el flujo comercial por carretera y ferrocarril, entre México y Estados Unidos, lo que se traduce en proyectos y acciones que generan prosperidad para la gente.

“Son cifras que no solo son números, son intenciones, son proyectos, son impactos de acciones que se traducen en bienestar, derechos y servicios que recibe nuestra gente de forma tangible y que genera prosperidad, calidad de vida y sobre todo, que acercan el gobierno a las familias, para que la idea que estamos recuperando del estado de bienestar siga siendo la mejor herramienta que nuestra sociedad tenga para reducir desigualdades y pobreza”.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo expuso que Tamaulipas destaca como uno de los estados con menos observaciones en los resultados de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación y es ejemplo en el ejercicio responsable y la comprobación del gasto federalizado.

Explicó que en la primera entrega de la cuenta pública 2024, no se tuvieron montos observados, mientras que, en la segunda entrega, en octubre de 2025, el monto observado fue de 0.03 por ciento, indicadores que reflejan el manejo honesto, transparente y eficiente del manejo de los recursos públicos.

Bueno, por fin una nota buena desde Tamaulipas.