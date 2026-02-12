Tamaulipas ser el estado más energético del país: Walter Julián Jiménez

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, aseguró que Tamaulipas es el estado más energético de México.

“El potencial energético de Tamaulipas, no hay ninguna discusión, es el estado más energético de México. Esto por la oferta bruta de energía y también porque se cuenta con todas las componentes de energía primaria”, expresó el funcionario estatal.

Jiménez señaló que Tamaulipas tiene todo: “Contamos con una refinería, tres terminales marítimas portuarias, dos terminales de gas natural licuado, 8 centrales de ciclo combinados, ductos petrolíferos, gasoductos, plantas criogénicas y todo para que los proyectos se materialicen en nuestra entidad”.

Destacó que Tamaulipas se ubica en el segundo lugar de capacidad instalada con 8,569 MW, lo cual permite disponer de energía bruta utilizada en Tamaulipas y ser distribuida a otros nodos de la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional.

Mencionó los 10 proyectos estratégicos que tienen un avance significativo en el estado y que impulsa el gobernador Américo Villarreal para que Tamaulipas consolide su potencial energético y económico.

Destacan el Proyecto Trión, los Proyectos de Generación Eléctrica, Ampliación de la red de transporte de gas natural por ductos, Plantas de Etanol a partir de sorgo, Plantas de Pirólisis de Residuos Neumáticos, Plantas de Pirólisis de Residuos Plásticos, Granja Fotovoltaica en Tula, Gasolineras del Pueblo (Estatales), Programa de Electrificación al 100% y el Programa de Estufas Eficientes de Leña.

De manera paralela a estos proyectos estratégicos, el secretario explicó que la SEDENER avanza en la atención de demandas históricas del pueblo de Tamaulipas como la reclasificación de tarifas por el verano y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, para brindar junto con la CFE, un mejor suministro y continuidad en el servicio eléctrico.