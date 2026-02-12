Victoria: Rehabilitan pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón

En Victoria, las obras que la transforman, se hacen caminando colonias, escuchando a la gente y cumpliendo, afirmó el alcalde Eduardo Gattás al regresar a la colonia Héroe de Nacozari a entregar la pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón.

12 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En Victoria, las obras que la transforman, se hacen caminando colonias, escuchando a la gente y cumpliendo, afirmó el alcalde Eduardo Gattás al regresar a la colonia Héroe de Nacozari a entregar la pavimentación de la calle 27 Lauro Rendón.

“Más allá de números, esta obra representa mejor movilidad, más seguridad y dignidad para la vida diaria de quienes viven aquí. Durante años fue una petición sentida de las familias, estudiantes, trabajadores y comerciantes que la transitan y hoy estamos inaugurando lo que se prometió”, enfatizó.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, agradeció a los más de 28 mil beneficiarios la confianza y paciencia en la rehabilitación con carpeta asfáltica de las nueve cuadras, que abarcan una superficie de 12,743. 49 metros cuadrados, entre Alberto Carrera Torres y Benito Juárez.

Héctor Covarrubias, a nombre de vecinos del sector, expresó el agradecimiento por la obra vial y rehabilitación de 900 metros de red de agua y 118 tomas domiciliarias; reconociendo al alcalde de la Capital el arduo trabajo que realiza para cambiarle el rostro a la ciudad.

En el corte inaugural participaron integrantes del Cabildo y secretarios de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, Servicios Públicos Carlos Charles Ortiz y Lorena Zapata de Bienestar Social.

12 febrero, 2026
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Fomenta el rector Dámaso Anaya talento e innovación en la FADU

12 febrero, 2026

Este sábado inicia el cobro en caseta de Rumbo Nuevo

12 febrero, 2026

Refuerza IMSS Tamaulipas campaña de vacunación contra el sarampión

11 febrero, 2026

Victoria crece y se fortalece con más y mejor empleo: Lalo Gattás

11 febrero, 2026
Botón volver arriba