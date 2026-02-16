DIF Victoria inicia registro para la campaña de Matrimonios Colectivos 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de fortalecer la unión familiar y brindar certeza jurídica a las parejas victorenses, el Sistema DIF Victoria informa el inicio del registro para la campaña de Matrimonios Colectivos.

Esta campaña tiene como finalidad ofrecer a las parejas la oportunidad de formalizar legalmente su unión civil, obteniendo su acta de matrimonio y los beneficios jurídicos que ello implica, como seguridad patrimonial, derechos sucesorios y reconocimiento legal ante cualquier institución.

Es importante destacar que el trámite y la celebración del matrimonio dentro de esta campaña son totalmente gratuitos, representando un apoyo directo a la economía de las familias.

En esta primera etapa se estará realizando únicamente la recepción de documentos en la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, donde las parejas interesadas podrán acudir para iniciar su trámite y entregar la documentación correspondiente.

Es importante señalar que la fecha del evento de Matrimonios Colectivos será anunciada próximamente, por lo que se invita a las y los interesados a realizar su registro con anticipación.

A través de esta campaña, DIF Victoria refrenda su compromiso de promover la estabilidad familiar, el respeto y la certeza legal, facilitando a las parejas la oportunidad de formalizar su unión.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a la Procuraduría ubicada en el segundo piso del edificio DIF Victoria en el 16 Berriozabal en un horario de 8:00 am a 2:30 pm o comunicarse a los teléfonos (834) 185 41 63 y (834) 185 41 60