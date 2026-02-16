Presentan convocatoria para el “Novillo Gordo 2026”

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — En el marco de la LXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ganadera Local de Soto La Marina, celebrada el pasado domingo 15 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura presentó oficialmente la convocatoria para participar en la tercera edición del “Novillo Gordo Tamps 2026”.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, señaló que son acciones para apoyar y fortalecer la actividad ganadera en Tamaulipas, impulsando estrategias orientadas al mejoramiento genético y a la producción de carne de mayor calidad dentro de las unidades de producción del estado.

“El certamen tiene como objetivo evaluar novillos con alto potencial de ganancia de peso, lo que permite hacer más rentable el proceso de engorda. Asimismo, se busca identificar ejemplares con sobresaliente potencial genético para la producción de carne de calidad superior, cuyos cortes alcanzan precios más competitivos y atractivos tanto en el mercado nacional como en el internacional”, comentó.

La presentación de la convocatoria estuvo a cargo de Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, quien invitó a los productores de la asociación a registrar sus ejemplares más destacados para participar en esta importante competencia estatal.

Así mismo, Maraboto Martínez destacó que el evento concluirá en el mes de octubre, en el marco de las actividades de la Feria Tamaulipas 2026, donde se darán a conocer los resultados finales y se realizará la premiación, de esta manera gobernador Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector pecuario.

Finalmente, informó que se otorgarán atractivos premios en efectivo a los ganadores de todas las categorías que serán evaluadas, incentivando así la participación y el mejoramiento continuo del hato ganadero en la entidad.