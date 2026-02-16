Se suma sector privado y ayuntamiento de Reynosa a estrategia de vacunación contra el sarampión

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Reynosa, Tamaulipas.- Como parte de las acciones para reforzar la vacunación contra el sarampión, el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, encabezó la reunión de trabajo del Equipo de Respuesta Rápida del Distrito de Salud para el Bienestar de Reynosa y Miguel Alemán, a la que se sumaron los hospitales privados y los sectores productivos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Salud realiza una serie de reuniones en los distintos Distritos de Salud, a los que se suman los integrantes del Sector para dar continuidad y verificar las acciones que en materia de prevención contra el sarampión se llevan a cabo, así como reforzar la capacitación entre el personal de primer contacto de las unidades médicas.

“Este es un espacio fundamental para consolidar la organización entre los diferentes sectores, tanto público como privado, para fortalecer las estrategias de vacunación y dar respuesta rápida ante cualquier caso que se pudiera registrar y Reynosa tiene una alta concentración de población y es un tránsito importante de migrantes, por ello desde el año pasado se ha trabajado de manera intensiva ante la situación que actualmente registra esta enfermedad en el país, y donde por cierto les comparto que el probable caso de sarampión que se envió para análisis de laboratorio resultó negativo”, señaló Hernández Navarro.

Dijo que para dar una respuesta organizada con cobertura efectiva a estas estrategias preventivas y de vacunación, se requiere de la suma de esfuerzos como son las instituciones de salud públicas y privadas, además de organismos como COPARMEX y CANIRAC para cubrir la vacunación de sus trabajadores.

En esta reunión, se acordó recorrer las maquiladoras, los albergues de migrantes, vacunar a los jornaleros agrícolas y población rural; a los trabajadores de la industria restaurantera, así como los trabajadores de los municipios, el personal de salud y sin dejar de lado a la población escolar de todos los niveles educativos.

También se estableció realizar la capacitación de manera periódica al personal médico y de enfermería de clínicas privadas, así como instalar puestos de vacunación en dependencias como la Cruz Roja y en lugares estratégicos para empleados de empresas privadas.

Cabe mencionar que la vacunación es la principal herramienta de prevención, para ello existen dos tipos de vacuna para proteger contra esta enfermedad como es la triple viral (SRP) que se aplica en la infancia como parte del esquema básico que protege contra sarampión, rubéola y paperas; y doble viral (SR) dirigida a personas adolescentes y adultas y se recomienda para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

La Reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Reynosa, asistió el subdelegado Médico del ISSSTE, Alejandro Cortina Beltrán; el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz; la directora del Distrito de Salud para el Bienestar, Iliana Villarreal Cantú; así como los representantes de la COPARMEX, CEMIC y unidades de salud públicas y privadas.